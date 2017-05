Endlich geht es los! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet in die Weltmeisterschaft.

Vor dem Spiel am Abend gegen die USA (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) beantwortet SPORT1 die wichtigsten Fragen zum WM-Auftakt.

- Sind alle fit?

Ja. Kapitän Christian Ehrhoff absolvierte am Freitagvormittag das komplette Abschlusstraining des DEB-Teams in Köln. (Alle Infos zur #HeimWM)

Der Kölner Verteidiger hatte am Vortag wegen Rückenproblemen ausgesetzt. Bundestrainer Marco Sturm will sich jedoch erst kurzfristig entscheiden: "Es ist auf jeden Fall besser heute. Jetzt muss man mit den Doktoren noch mal alles durchgehen, ob alles ok ist."

- Wie ist die Stimmung im Team?

Bestens! Beim Training machten alle einen gut gelaunten, aber auch sehr fokussierten Eindruck. Die Eiszeit wurde bis zur letzten Sekunde genutzt, Bundestrainer Marco Sturm ließ verschieden Varianten üben und sprach viel mit den Spielern.

- Wie stark ist der Gegner?

Stark, aber nicht unschlagbar. Viele Stars spielen noch mit ihren Klubs die NHL-Playoffs. Das US-Team ist kaum eingespielt, absolvierte nur einen WM-Test. Mit einer konzentrierten Leistung hat Sturms Mannschaft eine Chance, die Amerikaner zu packen. "Sie müssen versuchen, so lange wie möglich ein Gegentor zu verhindern", sagt SPORT1-Experte Rick Goldmann.

- Was ist in der Stadt los?

Schon am Mittag stimmten sich die Fans in der Kölner Altstadt ein. Viele gingen auch schon auf die andere Rheinseite in Richtung Lanxess Arena, wo Russland und Schweden (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) das erste Spiel des Tages bestreiten.

- Wie wichtig sind die Fans?

Enorm wichtig. Bei der letzten Heim-WM vor sieben Jahren gelang dem DEB-Team im Schalker Fußballstadion im Auftaktspiel gegen die USA ein 2:1-Erfolg. 78.000 Zuschauer pushten die deutsche Mannschaft damals zum Sieg. In Köln werden knapp 19.000 Fans die Arena in einen Hexenkessel verwandeln, in dem auch 2010 wichtige Siege gelangen.

"Die Fans im Rücken können gegen Gegner auf Augenhöhe wie Dänemark, Slowakei und Lettland den entscheidenden Unterschied ausmachen, den entscheidenden Push geben", sagt Rick Goldmann. "Und wer weiß, vielleicht ist auch gegen einen der Großen die eine oder andere Überraschung drin."

- Gibt es noch Karten?

Nein. Bis zum frühen Nachmittag waren zwar noch einzelne zurückgegebene Tickets zu bekommen. Aber jetzt ist das Spiel ausverkauft.