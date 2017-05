Der Traum vom Viertelfinale bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) lebt: Mit dem 3:2-Sieg nach Penalty-Schießen gegen die Slowakei hat die deutsche Nationalmannschaft in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Im anstehenden Duell gegen Dänemark (ab 20 Uhr LIVE auf TV SPORT1 und im LIVETICKER) will das Team von Bundestrainer Marco Sturm am Freitag nun den nächsten Erfolg einfahren.

Ein Fragezeichen steht dabei hinter dem verletzten Stamm-Goalie Thomas Greiss. NHL-Star Leon Draisaitl könnte nach seinem Playoff-Aus frühestens in der anschließenden Partie gegen Italien am Samstag (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) das Team verstärken. Die Edmonton Oilers gaben am Donnerstag die Freigabe für seinen Einsatz.

Der gebürtige Kölner hat eine beeindruckende NHL-Saison hinter sich: „The German Gretzky“ sammelte im Trikot der Oilers herausragende 93 Scorerpunkte und würde die deutsche Offensive immens verstärken.

Sorgen um Greiss

Nach dem zweiten Sieg im vierten Vorrundenspiel belegt die deutsche Mannschaft in der Gruppe A Rang fünf. In den verbleibenden drei Vorrundenpartien gegen Dänemark, Italien und Lettland, gilt es nun nachzulegen und sich noch um mindestens eine Position zu verbessern. (Die Tabellen).

Sorgen gibt es um einen anderen deutschen NHL-Legionär: Stamm-Goalie Thomas Greiss ließ sich in der Anfangsphase gegen die Slowakei auswechseln und kam nicht aufs Eis zurück.

Video Das ist Thomas Greiss

Bundestrainer Marco Sturm sprach im SPORT1-Interview von einer „Oberkörperverletzung“ beim Schlussmann der New York Islanders: „Er ist verletzt, hatte schon vorher leichte Probleme. Wir können nicht sagen, was es ist. Wir müssen das jetzt beobachten. Wir waren schon alle ein bisschen überrascht. Er kam dann an und hat gesagt, dass es nicht geht.“

Dänemark hielt am Donnerstag gegen Gruppenfavorit Russland lange mit, musste sich dann aber doch mit 0:3 geschlagen geben. Drei Tore innerhalb von 70 Sekunden gegen Ende des zweiten Drittels besiegelten die nächste Niederlage der Dänen bei dieser WM.

Im bisherigen Turnierverlauf gelang den Dänen nur gegen die Slowakei ein 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen, gegen Lettland (0:3), die USA (2:7) und Russland (0:3) setzte es deutliche Niederlagen (Spielplan und Ergebnisse).

Vorsicht vor Jungstar Ehlers

Wichtigster Akteur ist ohne Zweifel Flügelstürmer Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets. In der abgelaufenen Saison verbuchte der 21-Jährige starke 64 Scorerpunkte (25 Tore, 39 Assists). Aus der Deutschen Eishockey Liga stieß Mads Christensen von Meister Red Bull München zur Mannschaft, auch Nicholas Jensen von den Fischtown Pinguins Bremerhaven steht im Kader.

Mit Georg Sörensen verfügt Dänemark über einen guten Torwart, der die russischen Stürmer mit vielen Glanzparaden verzweifeln ließ.

Schweden mit Pflichtaufgabe

Im zweiten Spiel der Gruppe A steht Schweden gegen das noch sieglose Italien (ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und SPORT1+) vor einer machbaren Aufgabe.

In der Gruppe B spielen am Freitag in Paris Tschechien und Slowenien (16.15 Uhr), sowie der Gastgeber und Weißrussland (20.15 Uhr) um wichtige Punkte für die Viertelfinal-Qualifikation.

SPORT1 informiert zusätzlich zu den Liveübertragungen über alle Spiele im LIVETICKER.