Die NHL-Auswahl der USA und Vizeweltmeister Finnland haben bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in Köln und Paris Kurs auf das Viertelfinale genommen.

Das Team um Jungstar Johnny Gaudreau besiegte Lettland mit 5:3 (0:1, 3:2, 2:0) und setzte sich in der deutschen Vorrundengruppe A mit zwölf Punkten an die Tabellenspitze. Die Finnen bezwangen Norwegen mit 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung und sind mit neun Zählern Vierter in der Gruppe B (Die Tabellen).

J.T. Compher (29.), Nick Bjugstad (34.), Gaudreau (39.), Andrew Copp (57.) und Dylan Larkin (59.) erzielten die Tore für die Amerikaner. Für die Letten, die mit 2:0 und 3:1 führten, trafen Teodors Blugers (12.), Kaspars Daugavins (21.) und Oskars Cibulskis (32.).

Die Balten liegen mit neun Zählern vor den letzten beiden Spielen weiter drei Punkte vor der deutschen Mannschaft, auf die sie zum Vorrundenabschluss am Dienstag (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) treffen (Spielplan und Ergebnisse).

Juuso Hietanen (26.), Julius Honka (29.) und Markus Hännikäinen (62.) sicherten Finnland den dritten Sieg im fünften WM-Spiel. Anders Bastiansen (19.) und Andreas Martinsen (60.) waren für die Norweger erfolgreich, die einen Punkt hinter dem Vizeweltmeister auf Rang fünf liegen (Alle Infos zur #HeimWM).

Die Spiele im Stenogramm:

Norwegen - Finnland 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: 1:0 Bastiansen (18:38), 1:1 Hietanen (25:33), 1:2 Honka (28:11), 2:2 Martinsen (59:31), 2:3 Hannikainen (61:55)

Schiedsrichter: Jerabek/Kubus (Tschechien/Slowakei)

Zuschauer: 8108

Strafminuten: Norwegen 12 - Finnland 24

Lettland - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Tore: 1:0 Blugers (11:23), 2:0 Daugavins (20:07), 2:1 Compher (29:00), 3:1 Cibulskis (31:37), 3:2 Bjugstad (33:44), 3:3 Gaudreau (38:37), 3:4 Copp (56:38), 3:5 Larkin (58:58)

Schiedsrichter: Fonselius/Iverson (Finnland/Kanada)

Zuschauer: 17.936

Strafminuten: Lettland 6 - USA 8