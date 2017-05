Gute Nachrichten für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft: Leon Draisaitl wird nach dem Playoff-Aus mit den Edmonton Oilers aller Voraussicht nach zum Team von Marco Sturm stoßen.

"Ich hatte Kontakt zu ihm. Jetzt muss man erstmal abwarten, was sich die nächsten 24 Stunden so bewegt. Das Gute ist: Er will kommen, alles andere muss man abwarten und dann wahrscheinlich morgen entscheiden", sagte Sturm auf SPORT1-Nachfrage.

Einen genauen Zeitplan gebe es noch nicht. "Es gibt noch einige Sachen, besonders an Versicherungen, zu klären. Solange das noch nicht entschieden ist, wird Leon noch drüben bleiben", so Sturm (So läuft die Eishockey-WM).

Der NHL-Vertrag des Jungstars läuft aus, er hat noch keine neue Vereinbarung abgeschlossen. "Der DEB muss seinen Teil dazu beitragen", sagte Sturm. Der Verband muss einen Gehaltsausfall im Falle einer Verletzung versichern. Spätestens im letzten Vorrundenspiel am kommenden Dienstag (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Lettland soll Draisaitl auf dem Eis stehen.

Draisaitl hatte mit Edmonton Spiel sieben gegen die Anaheim Ducks mit 1:2 und damit die Serie mit 3:4 verloren. Sturm hatte in seinem Kader einen Platz für einen NHL-Feldspieler freigehalten.

Auch Torhüter Philipp Grubauer hätte nach Washingtons Aus und nach der Verletzung von Thomas Greiss eine Option sein und den bisher nicht gemeldeten dritten Keeper Felix Brückmann ersetzen können. Doch das ist offenbar kein Thema (Spielplan und Ergebnisse).

"Thomas Greiss ist leicht angeschlagen. Morgen werden wir sehen, wie er steht und ob er spielen kann", sagte der Bundestrainer: "Wenn er spielen kann, wird Grubauer vermutlich nicht kommen. Das macht auch keinen Sinn."