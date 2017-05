Mitfavorit Schweden kann bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) in der entscheidenden Phase mit noch mehr NHL-Power aufwarten.

Wie der neunmalige Weltmeister am Donnerstag bekannt gab, wird Star-Torwart Henrik Lundqvist von den New York Rangers nach deren Play-off-Aus zum Team stoßen. Der viermalige Stanley-Cup-Sieger war in der NHL-Viertelfinalserie an den Ottawa Senators gescheitert. Lundqvist ist bereits der 17. Profi aus Übersee im Kader der Schweden. (Die Tabellen)

"Ich sehe dies einmal mehr als Möglichkeit, zusammen mit meinem Bruder für mein Land zu spielen. Ich werde dort hinfahren und diese Saison stark beenden", sagte der 35 Jahre alte Schlussmann, dessen Bruder Joel die Mannschaft in Köln als Kapitän auf das Eis führt. Für das Vorrundenspiel Schwedens gegen Lettland in der deutschen Gruppe A am Donnerstag stand Henrik Lundqvist noch nicht im Aufgebot

In den letzten drei Gruppenspielen bekommen es die Skandinavier am Freitag mit Italien (16.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+), zwei Tage später mit Dänemark (20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) und zum Abschluss am Dienstag mit der Slowakei (12.15 Uhr) zu tun (Spielplan und Ergebnisse).