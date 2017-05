Schweden steht bei der Eishockey-WM (vom 5. bis 21. Mai LIVE im TV auf SPORT1) im Halbfinale.

In Paris setzten sich die Skandinavier mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) gegen die Schweiz durch. Im Halbfinale treffen die Tre Kronor am Samstag in einem skandinavischen Duell auf Finnland (Spielplan und Ergebnisse).

Schweden ging im Duell mit den Eidgenossen zunächst durch NHL-Star Nicklas Bäckström (5.) von den Washington Capitals in Führung, ehe Gaetan Haas (13.) ausglich. Jungstar William Nylander (34.) von den Toronto Maple Leafs und Alexander Edler (44.) von den Vancouver Canucks besorgten die weiteren Treffer der Skandinavier.

Das Spiel im Stenogramm:

Schweiz - Schweden 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 Bäckström (04:15), 1:1 Haas (12:53), 1:2 Nylander (33:15), 1:3 Edler (43:44)

Schiedsrichter: Iverson/Kubus (Kanada/Slowakei)

Zuschauer: 8417

Strafminuten: Schweiz 2 - Schweden 6