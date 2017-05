Die USA haben bei der Eishockey-WM die Tabellenführung in der deutschen Gruppe A übernommen. Der bereits für das Viertelfinale qualifizierte Weltranglistenvierte demontierte am Sonntag in Köln die Slowakei mit 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) und steht nun mit 15 Zählern vor Rekordweltmeister Russland.

Überragender Akteur der Partie gegen die Slowaken war NHL-Jungstar Johnny Gaudreau von den Calgary Flames mit zwei Treffern und einer Vorlage.

Die Russen hatten am Samstag durch ein 6:0 gegen die Slowakei ebenfalls das Viertelfinal-Ticket gelöst. Die Slowaken büßten durch die fünfte Niederlage im laufenden Wettbewerb ihre theoretischen Chancen auf die K.o.-Runde ein.

Das Spiel im Stenogramm:

Slowakei - USA 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Tore: 0:1 Keller (8:12), 1:1 da Costa (20:53), 1:2 Repik (26:52), 1:3 Dvorak (36:04), 1:4 Trouba (38:01), 1:5 Gaudreau (42:16), 1:6 Lee (47:23)

Schiedsrichter: Hribik/Wehrli (Tschechien/Schweiz)

Zuschauer: 13.267

Strafminuten: Slowakei 10 - USA 8