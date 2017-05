Die Gruppenphase bei der Eishockey-WM in Deutschland und Frankreich ist abgeschlossen, jetzt geht es mit dem Viertelfinale weiter.

Deutschland hat sich in einem echten Drama im Penalty-Schießen gegen Lettland das letzte Ticket für die K.o.-Runde gesichert - und trifft nun nach einem Ruhetag am Donnerstag in Köln auf den Titelverteidiger und neunfachen Olympiasieger Kanada.

Alle Viertelfinal-Partien im Überblick

Deutschland - Kanada (Köln, 20.15 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1)

USA - Finnland (Köln, 16.15 Uhr, LIVE im TV auf SPORT1)

Schweiz - Schweden (Paris, 20.15 Uhr)

Russland - Tschechien (Paris, 16.15 Uhr)

Alle Begegnungen sind auch in unserem Liveticker zu verfolgen.

Sollte Deutschland sein Viertelfinale gegen den großen Favoriten tatsächlich gewinnen, würde das DEB-Team am Samstag zu seinem Halbfinale antreten. Ab der Vorschlussrunde findet jede Partie, darunter auch das Spiel um Platz 3 (15.15 Uhr) und das Finale (20.45 Uhr) am Sonntag, in der Kölner LANXESS Arena statt.

Die Kanadier sind mit 19 Punkten mit der besten Vorrunden-Bilanz aller WM-Teilnehmer ins Viertelfinale eingezogen. Die Ahornblätter mussten sich nur überraschend den Schweizern nach Verlängerung geschlagen geben. (DATENCENTER: Ergebnisse/Spielplan)

Finnland und Deutschland reichten jeweils elf Zähler, um ihr Viertelfinal-Ticket zu lösen.(DATENCENTER: Tabelle)