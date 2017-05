Leon Draisaitl und Philipp Grubauer stehen vor dem WM-Vorrundenspiel gegen Italien (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Die beiden NHL-Profis, erst am Samstag in Deutschland angekommen, sind damit einsatzberechtigt. Draisaitl kommt mit Brooks Macek und Matthias Plachta in einer Reihe zum Einsatz, Grubauer ist als Back-Up eingeplant.

Draisaitl und Grubauer trafen nicht mit dem Mannschaftsbus und dem Rest des Teams ein, wurden aber wenig später dennoch in der Arena von Köln gesichtet. Draisaitl war mit den Edmonton Oilers in der zweiten Runde der NHL-Playoffs an den Anaheim Ducks gescheitert, Grubauers Capitals unterlagen den Pittsburgh Penguins.

Video Hier landet der deutsche Hoffnungsträger

Deutschland ist gegen Italien zum Siegen verdammt. Bei einem Erfolg muss das Team von Bundestrainer Marco Sturm am letzten Spieltag der Vorrunde auch noch Lettland ausschalten (Di., ab 20.15 Uhr LIVE im TV bei SPORT1) um das große Ziel Viertelfinale noch zu realisieren (Tabelle der Gruppe A).