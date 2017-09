Die spielerischen Highlights für deutsche Fans lieferte derweil aber Loay. Er trat in Woche zwei unter anderem gegen Surgical Goblin, den besten Spieler der Welt, und gegen seinen Landsmann Berin im deutschen Duell an.

Loay gewinnt Momentum

Surgical Goblin gewann in der ersten Saison der CCGS 15.000 US-Dollar für den ersten Platz und behauptete sich als bester Spieler Europas - einige Experten betiteln ihn seitdem sogar als besten Spieler der Welt.

Im Duell mit Loay hatte der Niederländer jedoch Probleme: Schon vor dem Match zeigte der Deutsche Selbstbewusstsein, als er seinen Bann für den Bomberturm ausgab, eine nutzlose Einheit. Derweil entledigte sich Surgical Goblin der Bedrohung durch PEKKA.

In Spiel eins zeigte sich Surgical Goblin daraufhin noch sehr souverän. Ohne sich um PEKKA Sorgen machen zu müssen, entschloss er sich, ein Giant-Beatdown-Deck zu spielen und gewann gegen Loay, der Mega Knight und Hog Rider spielte.

Ab Spiel zwei riss Loay jedoch das Ruder an sich: Mit der Elixierpumpe, die er effizient auszuspielen wusste, dominierte der Deutsche. Und mit der gleichen Rezeptur ging Loay auch in das dritte Spiel - erneut erfolgreich. Damit war das Best-of-Three gegen den vermeintlich besten Spieler der Welt gewonnen.

Und als wäre das nicht Triumph genug, setzte Loay in der gleichen Woche noch ein weiteres Ausrufezeichen: Gegen den einzigen Deutschen aus der Top 10 der letzten Saison, Berin, gewann er ebenfalls mit 2:1.

Beide Deutschen befinden sich nun im Mittelfeld der Tabelle.

Nur Sechs kommen weiter

Von den zehn Spielern in der Phase 4 werden sechs in die nächste Phase, zu den Fall Finals, einziehen. Dort wird ein Turnierbaum ausgespielt, in dem die zwei Bestplatzierten aus der aktuellen Phase bereits eine Runde Vorsprung haben.

Wer den Turnierbaum und somit den Titel des europäischen Fall Champions gewinnt, der wird im Dezember an den World Finals teilnehmen, wo erstmals ein offizieller Clash Royale-Weltmeister gekrönt wird.