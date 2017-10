Von Tobias Kämpfe

Mit zehn Millionen US-Dollar war der Gewinn von The International 2017 ein absoluter Meilenstein für Team Liquid. Der wichtigste Dota 2-Titel des Jahres krönte eine erstaunliche Saison und hob den Deutschen KuroKy in den eSports-Olymp.

Auch für die ESL One Hamburg 2017 gilt: Wer das erste Major-Event der neuen Saison gewinnen will, muss die Niederländer um den deutschen Topstar schlagen. Sie sind auch zu Beginn der neuen Saison der Topfavorit bei jedem Event.

Finale gegen Fata-?

Ein Traumfinale für die deutschen Fans wäre mit Sicherheit Team Liquid gegen Team Secret. Mit KuroKy und Fata- haben beide Mannschaften einen Lokalmatadoren in ihren Reihen. Doch Team Secret wird sein ganzes Potenzial ausschöpfen müssen, um überhaupt die Playoffs zu erreichen.

Fata- und seine Jungs haben es in ihrer Gruppe mit den Chinesen von Newbee zu tun. Diese waren der Finalgegner von Liquid bei The International 2017 und sind daher der Favorit auf den Gruppensieg. Doch das chinesische Lineup startete holprig in die neue Saison und schied bei den vergangenen Turnieren glanzlos aus.

Auch die Evil Geniuses könnten ein Wörtchen mitreden. Mit der Reaktivierung ihres ehemaligen Coaches Fear, der nun wieder als Spieler ins Geschehen eingreift, gelten sie als bestes Team aus Nordamerika. Bekanntlich rostet altes Eisen nicht und so könnte Fear den nötigen Schub in Richtung Finale geben.

Russische Kontrahenten

In der Gruppe von Team Liquid gibt es lediglich Virtus.pro, welches dem Topteam gefährlich werden kann. Die Russen verzichteten vor Saisonbeginn auf Spielerwechsel und gehen mit der gleichen Formation an den Start. Als eingespieltes Quintett ist ein Finaleinzug nicht undenkbar.

Für die beiden Außenseiter Keen Gaming sowie SG e-sports wird es äußerst schwer, doch im Sport ist alles möglich. Dennoch wäre es eine riesige Überraschung, wenn diese Teams der Übermacht von Team Liquid und auch Virtus.pro etwas entgegenzusetzen haben.