Die Dota 2-Saison nimmt langsam Fahrt auf! In Hamburg findet das erste Major-Turnier statt und SPORT1 ist live dabei. Vom 26. bis 29. Oktober treten acht Profi-Teams aus aller Welt im Kampf um eine Millionen US-Dollar in der Hansestadt an. Die Barclaycard Arena wird zum zweiten Mal Heimat für bis zu 16.000 eSports-Begeisterte.

KuroKy will eine Ära prägen

Die größten Chancen auf den Sieg in Hamburg hat ein deutscher Profi: KuroKy ist der erfolgreichste eSports-Athlet aller Zeiten und kann nun einen Lauf starten.

Mit dem Sieg beim 24 Millionen US-Dollar-Event The International 2017 spielte sich der deutsche Captain an die Spitze in Dota 2. Auch zu Beginn dieser Saison tritt er mit Team Liquid makellos auf - in Kiew verteidigte Liquid den StarLadder-Titel.

Bei der ESL One Hamburg könnte es nun aber zur Neuauflage des The International-Finals kommen, denn auch Newbee wurde zu dem Mega-Event eingeladen.

Wer wird Liquid gefährlich?

Auch wenn Newbee in der StarLadder schwach auftrat, wird man in Hamburg noch hoch gehandelt - immerhin schaffte es das Team ins TI-Finale.

Die chinesischen Weltstars rund um Sccc wollen sich nun die Revanche im ersten Major sichern und wichtige Punkte im Pro Circuit sammeln.

Dabei werden aber auch Top-Teams á la Evil Geniuses und Virtus.pro ein Wörtchen mitzureden haben. Aus europäischer Sicht ist Team Secret als weiterer Mitfavorit gesetzt.

FATA- will aus dem Schatten KuroKys heraus

Bei Weltstar Puppeys Team Secret ist der zweite deutsche Spieler des Turniers aktiv: FATA- wechselte nach The International in die Reihen des Teams.

Im Vorjahr spielte er noch an der Seite von KuroKy bei Team Liquid. Zusammen bauten sie das Team auf und bildeten eine Zeit lang die Weltspitze. Nach einer halbjährigen Spielpause will FATA- nun endlich an seinem alten Team-Kameraden vorbeiziehen und das erste Major des Jahres gewinnen.

Schon bei der StarLadder trafen die beiden Teams aufeinander. Dort gewann Liquid das Duell noch deutlich, Secret war nahezu chancenlos. Mit talentierten und brillanten Profis im Gepäck kann aber schon dieses Turnier die Erfolgsstory von Secret und FATA- schreiben.

Die Sendezeiten auf SPORT1