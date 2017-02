Von Mike Koch

In der vierten EU LCS-Woche finden die ersten Matches zwischen den beiden Spring Split-Gruppen statt. G2 bekommt mit H2K direkt die erste schwierige Aufgabe vorgesetzt: Wie gut ist das Top-Team wirklich?

Das polnisch-südkoreanische Jungler-Duell

Im Fokus der Best-of-Three-Partie stehen vor allem die beiden Jungler: Während Trick in der letzten Saison als MVP aus der EU LCS gegangen ist, gehörte Jankos zum Grundpfeiler für den Erfolg von H2k-Gaming.

Der polnische Jungler ist bekannt für sein Selbstvertrauen und sein starkes Gank-Verhalten. Selbst Trick ging auf die Fähigkeiten von Jankos ein und lobte in Interviews, dass nahezu jeder H2K-Gank erfolgreich ist.

Trick selbst hingegen steht ihm in nichts nach: Auch der Südkoreaner geht sehr zuversichtlich in Spiele, hat einen großen Champion-Pool und bisher noch kein Jungler-Duell verloren – seine Gegner konnten bisher nicht mithalten.

Umso spannender wird nun das Duell gegen H2k-Gaming, nicht nur für Trick, sondern auch für sein Team – die erste große Bewährungsprobe.

G2 mit erster Aufgabe

Schon im Jahr 2016, sowohl im Spring Split als auch Summer Split, war G2 Esports das beste Team in Europa. Auch in diesem Frühjahr schafften Trick und Co. einen guten Start mit vier Siegen in Gruppe A.

Dabei gelang ihnen sogar das perfekte Match ohne Death gegen Giants Gaming – eine Untermalung ihrer Dominanz.

Das einzige Manko für G2 ist momentan, dass weder Fnatic noch Misfits eine richtige Herausforderung für sie waren. H2K hingegen könnte ihnen Einiges abverlangen und zeigen, wie stark der Summer Split-Meister von 2016 wirklich ist - wobei die H2K-Truppe bisher nicht nur Glanzmomente hatte.

H2K mit schwachen Momenten in starker Gruppe

Gerade mit starken Gegnern wie Splyce und Unicorns of Love zeigte sich, dass H2K längst nicht mehr auf dem Niveau spielt, wie bei den letzten Worlds. Aber dennoch gehört man in Europa zu den Besten.

Einzig eine Niederlage haben Jankos und Co. zu verbuchen. Gegen Unicorns of Love, das Überraschungs-Team in der neuen Saison, schaffte es H2K nur auf ein 1:2.

Mit Jankos als Jungler, Febiven als Mid-Laner und Nuclear als Top-Laner hat H2K aber genug Potential, um an einem guten Tag G2 Esports zu besiegen.