Zwei Wochen wurden im Spring Split der EU LCS gespielt und erste Tendenzen sind bereits sichtbar. Misfits und Fnatic mussten sich jeweils gegen G2 Esports geschlagen geben, wollen mit einem Erfolg am Donnerstag aber zum ersten Verfolger des Titelverteidigers werden.

Junges Blut gegen erfahrenen Mid-Laner

Europa gilt seit jeher als Region der Mid-Laner, denn in der Vergangenheit kamen schon viele große Spieler aus dieser Szene. xPeke, Froggen, Bjergsen und Alex Ich sind nur vier davon. Caps soll sich auf Dauer in diese Gruppe einreihen und der Däne zeigte in seinen ersten beiden Matches in der EU LCS durchaus Potential.

Mit Fnatic will er am Donnerstagabend Misfits schlagen und sich auf Platz zwei in Gruppe A setzen. Auf der anderen Seite wartet mit PowerOfEvil ein erfahrener Mid-Laner, dem der Wechsel zum LCS-Aufsteiger definitiv geholfen hat.

Der Deutsche überzeugte in den ersten beiden Wochen zumeist, allen voran im ersten Spiel gegen G2 Esports. Sein direktes Matchup mit Caps könnte richtungsweisend für den Verlauf der Begegnung sein. Zum Abschluss der dritten Woche tritt Fnatic außerdem gegen Gruppenschlusslicht ROCCAT an, das sich nach drei Pleiten bereits langsam sorgen machen muss.

Einhörner wollen den nächsten Erfolg

Die dritte Woche eröffnen die Unicorns of Love und Splyce. Die Einhörner führen Gruppe B mit drei Siegen aus drei Partien an, während Splyce bisher lediglich zweimal antreten musste. Auf die deutliche Pleite gegen H2k-Gaming folgte ein überzeugender Triumph über Team Vitality.

Der deutsche Mid-Laner Exileh will mit UoL den vierten Erfolg einfahren und an der Tabellenspitze bleiben, bevor es die kommenden vier Wochen in die Matches gegen die fünf Teams aus Gruppe A geht. Der 19-Jährige gehört in diesem Spring Split bisher zu den stabilsten Spielern auf seiner Position, obwohl er eine gewisse Anfälligkeit für wiederholte Ganks während der Laning-Phase zeigte.

Es wird gleichzeitig auch die Chance auf eine Revanche für die Einhörner sein, denn im entscheidenden Match um den dritten und letzten europäischen Slot für die Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr schlug Splyce die Unicorns mit 3:2.

Zudem trifft der Vize-Champion der EU LCS am Samstag noch auf Origen, das in Gruppe B das einzige Team ohne einen Sieg ist. Titelverteidiger G2 Esports bekommt es am Freitagabend mit Giants Gaming zu tun und H2k-Gaming wird nach der Niederlage gegen UoL auf einen Erfolg gegen Vitality aus sein. Die Matches können ab Donnerstag um 16:30 Uhr auf dem deutschen Livestream von Summoner's Inn verfolgt werden.