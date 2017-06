Von Maximilian Eichgrün

Die LCS-Woche hält wieder einiges für alle League of Legends-Fans bereit. In Woche 5 hat vor allem Nordamerika viele Top-Partien zu bieten.

Splyce will zum Favoritenschreck werden

Den Anfang macht am Donnerstag aber die EU LCS. In Europa werden sich ab etwa 20 Uhr Splyce und Fnatic im Cross-Group-Match gegenüberstehen. Damit treffen die Tabellenführer der beiden Gruppen aufeinander.

Video Kobbe im Interview über den Spieltag

Der Unterschied: Während Rekkles und seine Mitspieler allein an der Spitze der Gruppe A marschieren, muss sich Splyce die Top-Platzierung mit den Unicorns of Love teilen. Die Einhörner konnte das dänische Team in der eigenen Gruppe bereits bezwingen, mit Fnatic will man nun dem nächsten Top-Team ein Bein stellen.

Ein Blick auf die Top-Lane lohnt sich besonders: sOAZ und Wunder sind im Moment in Top-Form und werden die Schlüsselspieler ihrer Teams sein. Während sOAZ sich vor allem auf Shen oder Jarvan wohlfühlt, spielt Wunder zurzeit lieber Champions wie Fiora und Kled.

TSM fordert die Tabellenführung zurück

Team SoloMid will sich in der NA LCS derweil natürlich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Um an die Spitze springen zu können, müssen Bjergsen und Co. allerdings unbedingt gegen den aktuellen Tabellenführer Immortals gewinnen. Das Spitzenspiel startet am Samstag ab 21 Uhr.

Während die Immortals im Moment beinahe unschlagbar wirken und Jungler Xmithie bei seinem neuen Team fantastisches League of Legends spielt, hat TSM nach den Rückschlägen der ersten beiden Wochen wieder zu alter Form gefunden und will sich nun Platz 1 holen. Im Hinspiel hatte der Titelverteidiger das Nachsehen und unterlag mit 0:2.

Spannend wird zu sehen sein, wie Svenskeren im Jungle gegen Xmithie klarkommt. Zudem ist die Bot-Lane interessant, wo das Immortals-Duo Cody Sun und Olleh von Woche zu Woche stärker wird. Gegen Doublelift und Biofrost müssen die beiden dennoch einen extrem guten Tag erwischen.

Weitere Top-Partien bahnen sich in der fünften Woche in der NA LCS ebenfalls an: TSM wird in der Nacht zum Samstag bereits gegen Cloud9 spielen, während Sneaky und Co. parallel zur Partie TSM gegen Immortals auch noch gegen Counter Logic Gaming ranmüssen. Alle LCS-Partien in EU und NA werden von Summoner's Inn live übertragen.