Von Maximilian Eichgrün

Ein sehr kurzer erster Tag läutete den EU LCS Summer Split 2017 ein. Zwei 2:0-Siege zum Start katapultieren Fnatic und H2k-Gaming vorerst an die Spitze, ehe die Konkurrenz ran darf.

Splyce planlos gegen H2K

Die erste Partie zwischen H2K und Splyce war dabei nicht gerade von hohem Niveau geprägt und den Teams war anzumerken, dass sie zum ersten Mal auf der Bühne mit dem neuen Patch klarkommen mussten.

Splyce führte das erste Spiel lange knapp an, ehe H2K das Ruder übernahm und trotz durchwachsener Leistung den Sieg einfahren konnte. Im anschließenden zweiten Match konnte Splyce mit Cheese-Picks wie Akali Top und Lucian Mid nicht überzeugen und verlor deutlich.

Fnatic souverän

Rekkles und Co. scheinen derweil an die Spring Playoffs anzuknüpfen und fuhren zwei ungefährdete Siege gegen die überraschend harmlosen Misfits ein. Mit Tristana brachte Rekkles den nächsten ungewöhnlichen AD-Carry in der LCS zum Funktionieren.

Fnatic und H2K müssen am Samstag noch einmal ran, wenn sie es mit den LCS-Rückkehrern Ninjas in Pyjamas und -Neulingen Mysterious Monkeys zu tun bekommen.