Von Maximilian Eichgrün

Die LCS in Nordamerika ist spannender denn je: Jeder kann jeden schlagen und kein Team kann sich auf seiner Platzierung ausruhen. Für Counter Logic Gaming verlief die Woche perfekt.

CLG gewann das Top-Spiel gegen Cloud9 am Samstagabend mit 2:1. Besonders Huhi und Dardoch überzeugten bei dem wichtigen Triumph. Zeitgleich fand mit Immortals gegen Team SoloMid eine weitere Top-Partie statt, in der sich Rekordmeister TSM am Ende klar mit 2:0 durchsetzte und das bis dahin an der Tabellenspitze stehende Team schockte.

Zudem schlug CLG auch Schlusslicht Team Liquid und sicherte sich dank der Ausrutscher der Konkurrenten die Tabellenführung.

Schwarze Woche für Immortals

Nachdem sie die Tabelle letzte Woche noch anführten und als bestes Team der NA LCS galten, haben die Unsterblichen in der fünften LCS-Woche zwei herbe Pleiten hinnehmen müssen. Neben der klaren Niederlage gegen TSM unterlag man Abstiegskandidat Phoenix1 mit 1:2 und wirkte viel schwächer als noch in Woche 4.

Besonders Mid-Laner Pobelter lief seiner Form der letzten Wochen klar hinterher und hatte gegen Bjergsen und Ryu große Probleme. Immortals muss sich Platz 2 nun mit TSM teilen.

Bjergsen und Co. unterlagen nämlich in der Nacht zum Samstag dem Erzrivalen Cloud9 mit 1:2. Sneaky führte sein Team gegen TSM zum Sieg. Dennoch hat C9 dank der Niederlage gegen CLG nur Platz 4 inne. Der Finalist des Spring Splits hatte sich deutlich mehr vorgenommen.

Team Liquid in der Krise

Team Liquid um die südkoreanischen Stars Reignover und Piglet rutscht derweil immer tiefer in die Krise. Wie schon im Spring Split ist die ehemals erfolgreiche Organisation Dauergast im Tabellenkeller.

Echo Fox und CLG waren in der vergangenen Woche zu stark für TL, das damit die rote Laterne übernimmt. Da Phoenix1 und FlyQuest jeweils völlig überraschend ihre beiden Matches in Woche 5 gewinnen konnten, lassen sie das schwache Team Liquid auf dem 10. Platz zurück.

Die Ergebnisse der fünften NA LCS-Woche: