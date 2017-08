Von Maximilian Eichgrün

Schalke 04 hat es geschafft, den Gegner aus der LCS in der ersten Runde des Promotion-Turniers zu besiegen. In einer engen Serie setzte sich S04 am Ende mit 3:2 gegen die Mysterious Monkeys um die Veteranen Kikis und Amazing durch.

Die restlichen drei Spieler bei MyMo waren ausgerechnet Teil des Misfits Academy-Lineups, das die Königsblauen in den Challenger Series Playoffs im Spring Split noch überraschend mit 3:1 schlug und ihnen so den Aufstieg verwehrte. Upset und Co. haben ihre Revanche nun bekommen.

Ex-Schalker Gilius als nächster Gegner

Gilius konnte mit Giants Gaming am Freitag ebenfalls gegen ein LCS-Team überzeugen. Gegen die Ninjas in Pyjamas gewann der Deutsche mit seinem Team souverän mit 3:1.

Nun wird es Gilius mit seinem Ex-Club Schalke 04 zu tun bekommen. Am Donnerstag, dem 24. August, ab 17 Uhr trifft Giants Gaming auf die Königsblauen. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, im Challenger Series-Duell setzten sich die Knappen aber mit 2:0 durch.

Dabei wird das Spiel für beide Teams von enormer Bedeutung sein. Der Sieger steigt in die höchste europäische Spielklasse auf. Der Verlierer bekommt aber am Freitag noch eine letzte Chance.

MyMo und NiP kämpfen ums Überleben

Denn am 25. August trifft der Verlierer aus der Partie Schalke gegen Giants auf den Sieger des Duells zwischen Mysterious Monkeys und Ninjas in Pyjamas. Dann wird es um den letzten LCS-Spot für den Spring Split 2018 gehen.

Allerdings wird sich eines der beiden LCS-Teams auf jeden Fall aus der Liga verabschieden müssen, denn der Verlierer aus dem Duell im Lower Bracket steigt in die Challenger Series ab.