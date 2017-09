von Gabriel Heidenfelder

Letzte Chance auf die WM

Sonntagabend wurde das letzte europäische Ticket für die League of Legends Weltmeisterschaft vergeben. Im Finale des Regional Qualifiers standen sich dabei H2K Gaming und Fnatic gegenüber.

Mit einem dominanten 3:0 konnte sich Fnatic um Starspieler Martin "Rekkles" Larsson durchsetzen und zeigte, warum sie gegen die interkontinentale Konkurrenz antreten sollten.

Der schwedische AD-Carry Rekkles zeigte erneut, warum er MVP des Splits wurde und krönte seine Saison mit einem 14/0/12-Score über drei Matches.

Somit qualifiziert sich Fnatic als drittes und letztes europäisches Team für die League of Legends-Weltmeisterschaft in China.

Ein steiniger Weg ins Finale

H2K konnte in den vergangen Tagen eine starke Leistung abliefern. Das Team um Jungler Jankos gewann zunächst im ersten Match des Gauntlets mit 3:0 gegen SPLYCE.

Am Folgetag wurde es sehr knapp zwischen Unicorns of Love und H2K Gaming. Letzteres konnte sich am Ende mit 3:2 durchsetzen und fürs Finale qualifizieren.