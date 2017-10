League of Legends: OpTic Gaming in NA LCS, EnVyUs und P1 weichen

League of Legends

Anzeige

League of Legends: OpTic Gaming in NA LCS, EnVyUs und P1 weichen OpTic Gaming vor NA LCS-Einstieg / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Fans der NA LCS müssen sich für 2018 wohl auf ein paar neue Teams in der Liga einstellen © Riot Games

Overwatch League-Teilnehmer OpTic Gaming könnte nun auch in League of Legends aktiv werden und als Franchise in die NA LCS einsteigen.