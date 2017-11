Von Maximilian Eichgrün

Am 27. Oktober gab Airbus über den Twitter-Account "Airbus Careers" bekannt, ein neues professionelles League of Legends-Team zu sponsern. "Out of the Blue" soll das neue Team heißen und, wie später aus der Beschreibung eines YouTube-Announcement-Videos hervorging, in der EU LCS antreten.

Wer muss weichen?

Damit wirft das Unternehmen einige Fragen auf, denn der Tweet und auch das Video kamen ohne größeren Zusammenhang heraus und erreichten so auch kein allzu breites Publikum.

Klar ist, dass im aktuellen Zustand der EU LCS eine Organisation weichen müsste. Welche das sein könnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Ursprünglich war vermutet worden, dass Airbus ein Challenger Series-Team sponsern könnte. Diese Vermutung wurde mit den mutmaßlichen Änderungen am LCS-Format entkräftet.

Immer mehr Organisationen steigen in den eSports ein. Zuletzt hatten vor allem Vereine aus der NBA Investments im virtuellen Sport getätigt.