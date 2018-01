Am 19. Januar startet League of Legends mit dem Beginn des Spring-Split 2018 in die nächste eSports-Season des beliebten MOBAs. Passend hierzu veröffentlichte Entwickler Riot Games den offiziellen Matchplan der EU LCS. Bereits im Vorfeld zum Frühjahrs-Split 2018 gab das Studio hinter League of Legends bekannt, weg vom "Best-of-three"-Modus, hin zur "Best-of-one"-Variante zu wechseln. Entsprechend findet für jedes Team an einem Spieltag ein Spiel statt.

Finale Teams

Mit dem Matchplan stehen zwar bereits die teilnehmenden Teams fest, jedoch sind diese aktuell noch nicht vollständig besetzt. Entsprechend kann es in den kommenden Wochen, bis zum Start des Frühjahrs-Splits, noch einiges an Bewegung auf dem Transfermarkt geben.

FC Schalke 04

Giants Gaming

Fnatic

H2K

Splyce

Vitality

Misfits

ROCCAT

Unicorns of Love

G2 Esports

Der Matchplan

Um für möglichst viele Fans eine angenehme Uhrzeit für die Übertragung der Spiele zu finden, entschied sich Riot Games dazu, die einzelnen Matches jeweils an einem Freitag und Samstag auszutragen. Freitags starten die Teams um 18:00 Uhr MEZ und Samstags um 17:00 Uhr MEZ.

Woche 1

Freitag, 19.01. – 18:00 Uhr MEZ:

G2 Esports vs Misfits

Vitality vs H2K

Unicorns of Love vs Giants Gaming

ROCCAT vs FC Schalke 04

Fnatic vs Splyce

Samstag, 20.01. – 17:00 Uhr MEZ:

Giants Gaming vs Vitality

Splyce vs Unicorns of Love

H2K vs Fnatic

G2 Esports vs ROCCAT

Misfits vs FC Schalke 04

WOCHE 2

Freitag, 26.01. – 18:00 Uhr MEZ:

Giants Gaming vs G2 Esports

Splyce vs ROCCAT

Misfits vs H2K

Vitality vs Fnatic

FC Schalke 04 vs Unicorns of Love

Samstag, 27.01. – 17:00 Uhr MEZ:

H2K vs Giants Gaming

Unicorns of Love vs ROCCAT

Vitality vs Misfits

Splyce vs FC Schalke 04

Fnatic vs G2 Esports

WOCHE 3

Freitag, 02.02. – 18:00 Uhr MEZ:

Unicorns of Love vs H2K

Giants Gaming vs ROCCAT

FC Schalke 04 vs Vitality

G2 Esports vs Splyce

Fnatic vs Misfits

Samstag, 03.02. – 17:00 Uhr MEZ:

Unicorns of Love vs Vitality

FC Schalke 04 vs Giants Gaming

ROCCAT vs Fnatic

H2K vs G2 Esports

Misfits vs Splyce

WOCHE 4

Freitag, 09.02. – 18:00 Uhr MEZ:

H2K vs Splyce

ROCCAT vs Vitality

Giants Gaming vs Misfits

Fnatic vs Unicorns of Love

G2 Esports vs FC Schalke 04

Samstag, 10.02. – 17:00 Uhr MEZ: