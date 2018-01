Für das Roster von Samsung Galaxy (das eSports-Werks-Team von Samsung) war 2017 ein äußerst erfolgreiches Jahr. Trotz einiger Hürden während des Spring und Summer Splits krönte sich das Team November 2017 mit dem Gewinn der League of Legends World Championship zu den Königen des eSports-Titels.

Trotz des Wechsels des gesamten Teams zur eSports-Organisation KSV Esports weiß der ehemalige Sponsor Samsung um die Erfolge der Spieler und händigt diesen jeweils einen Championship-Ring aus.

Vorbild: NFL, NBA und NHL

Das Verleihen eines Championship-Rings ist in der Welt des Profisport nicht unüblich. Mannschaften der NBA, NFL und NHL werden nach dem Gewinn der Meisterschaft stets mit einem solchen Schmuckstück geehrt. Auch in der WWE werden Ringe bei der Aufnahme in die Hall of Fame vergeben.

Samsung Galaxy ist somit das zweite Team, das mit Championship-Ringen bedacht wurde, auch wenn diese nicht von Riot Games stammen. Bereits ein Jahr zuvor wurden für das Roster von SK Telecom T1 entsprechende Ringe angefertigt.

Neuer Name, gleiches Team

Mit dem Erwerb des kompletten Samsung-Galaxy-Rosters möchte KSV Esports da anknüpfen, wo Samsung Galaxy aufhörte und strebt 2018 den Gewinn der Championship an. Neben League of Legends ist die eSports-Organisation auch in Overwatch aktiv.