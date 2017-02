Für 1860 München läuft aktuell Nichts wie geplant. Nach der Niederlage gegen den Abstiegskonkurrenten Arminia Bielefeld folgte am Mittwoch das Pokal-Aus gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte.

Am 20. Spieltag der 2. Liga kommt jetzt der im Aufwind befindliche Karlsruher SC in die Allianz Arena. (13.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Löwen-Trainer Vitor Pereira kündigt Umstellungen an. "Es ist normal, dass es einige Veränderungen gegen KarlsruherSC geben wird."

Die Karlsruher unter Coach Mirko Slomka holte aus zwei Partien immerhin vier Punkte, liegen auf Tabellenplatz 15 und nur einen Rang hinter Sechzig. Mit Siegen könnten sich beide Vereine aus der Abstiegszone absetzen.

Der von den Löwen an den KSC ausgeliehene Torjäger Stefan Mugosa wird am Samstag nicht im Kader sein. Durch eine geschickte Vertragsklausel verhinderten die Münchner den Einsatz des Montenegriners im direkten Duell beider Vereine.

Duell der Überraschungs-Teams

Mit den Würzburger Kickers und dem 1. FC Heidenheim treffen die Überraschungsmannschaften der oberen Tabellenhälfte aufeinander.

Aufsteiger Würzburg hat sich mit 28 Punkten und Tabellenplatz acht eine gute Position für den Klassenerhalt geschaffen und strebt nach mehr. "Heidenheim steht defensiv gut und schaltet sehr schnell um. Auch die Standardsituationen sind brandgefährlich," warnt Kickers Trainer Bernd Hollerbach.

Heidenheim selbst ist mit zwei Niederlagen in die Rückrunde gestartet und plant in Würzburg die Kehrtwende. Zwischen beiden Klubs liegt nur ein Zähler.

SPORT1 begleitet die Partie ab 13.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm sowie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.