Mit der 0:2 (0:2)-Pleite im Relegations-Rückspiel gegen Jahn Regensburg sind beim ehemaligen deutschen Meister 1860 München gleich fünf Mannschaften abgestiegen.

Neben der Profimannschaft, die erstmals seit der Saison 1992/93 (damals Bayernliga) wieder in der 3. Liga antreten muss, traf es am Dienstagabend auch die U21.

Diese wurde in der Regionalliga Bayern zwar souverän Vize-Meister vor der Reserve des Stadtrivalen FC Bayern, muss aber in die 5. Liga, weil der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwischen erster und zweiter Mannschaft einen Abstand von zwei Ligen vorschreibt. Einzige Ausnahme: Die Profis spielen in der 2. Liga und die Amateure in Liga 3.

Video Regensburg schießt 1860 in Liga 3

Zuvor waren bereits die U19 und die U17 der über Jahre für ihre überaus erfolgreiche Nachwuchsarbeit gerühmten Löwen jeweils als Tabellenvorletzte aus der Junioren-Bundesliga Süd/Südwest abgestiegen. Und: Wegen des Absturzes der U17 muss auch deren Reserve, die U16, aus der Bayernliga absteigen - trotz Platz sieben in der abgelaufenen Saison.

Der Zwangsabstieg der U21 der Löwen hat aber auch Gewinner: Regionalligist SV Schalding-Heining entgeht dadurch der Relegation, in der stattdessen der eigentlich als Tabellen-17. direkt abgestiegene SV Seligenporten ran darf.