Der Luxemburger Jeff Strasser wird nach SPORT1-Informationen neuer Cheftrainer des abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Der ehemalige Profi der Pfälzer (1999 bis 2002), der bislang nur in seiner Heimat den CS Fola Esch betreute, wird am Mittwoch um 13 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz beim FCK vorgestellt.

SPORT1 weiß: Strasser setzte sich am Ende gegen Ciriaco Sforza, den Kapitän der FCK-Meistermannschaft von 1998, durch, mit dem auch intensiv gesprochen wurde.

Die finale Entscheidung für Strasser fiel am Dienstagabend. Mit dem Ex-Trainer des FC Basel, Urs Fischer, gab es keine Verhandlungen.

FCK-Praktikum unter Runjaic

Strasser absolvierte während seiner Fußballlehrer-Ausbildung ein Praktikum unter dem damaligen FCK-Coach Coach Kosta Runjaic bei den Roten Teufeln. Der frühere Abwehrspieler erwarb 2016 unter anderem gemeinsam mit den Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco die DFB-Trainerlizenz.

Während seiner aktiven Karriere absolvierte der 42-Jährige insgesamt 106 Pflichtspiele für Kaiserslautern, spielte nach seiner Zeit am Betzenberg noch vier Jahre bei Borussia Mönchengladbach.

Der viermalige Meister und zweimalige Pokalsieger befindet sich nach dem 0:5 (0:4) am Montagabend bei Union Berlin endgültig in der tiefsten Krise der Klubgeschichte. Mit gerade einmal zwei Punkten aus acht Spielen belegen die Pfälzer den letzten Tabellenplatz. Der Absturz in die Amateurligen dürfte bei einem Abstieg nicht zu verhindern sein, da der FCK sich die 3. Liga wohl nicht leisten könnte.

FCK-Legenden geschockt

Drei FCK-Legenden sind natürlich traurig über die aktuelle Situation am Betzenberg. "Vielleicht rüttelt das Berlin-Spiel alle Verantwortlichen wach, denn die Zeit läuft dem FCK davon", sagte 54er Weltmeister Horst Eckel am Dienstag bei SPORT1. Die Klubikone der Roten Teufel ergänzte: "Das 0:5 spricht eine deutliche Sprache. Es ist mehr als ein Warnschuss, so darf es nicht weitergehen."

Andreas Brehme, seines Zeichens 1990 Weltmeister mit der DFB-Auswahl und von 2000 bis 2002 Coach auf dem Betzenberg, hat mit seinem ehemaligen Verein indes nur noch wenig Hoffnung. "Das Berlin-Spiel war ein Armutszeugnis. Der FCK kommt kaum über die Mittellinie. Es gibt gar keine Leidenschaft und Zweikampfstärke mehr", sagte der 90er Weltmeister.

Strasser folgt auf Interimscoach Manfred Paula, der das Amt zuvor vom erfolglosen Norbert Meier für die Partie bei Union übernommen hatte. Und eigentlich hatte Paula das Team am Freitag gegen den Tabellenvorletzten SpVgg Greuther Fürth betreuen sollen.

"Wir haben danach eine Länderspielpause. Dann hat das neue Trainerteam 14 Tage Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten", hatte Sportdirektor Boris Notzon nach dem Debakel in Berlin gesagt.