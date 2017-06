Nach dem Absturz des TSV 1860 aus der Zweiten Liga bis ins Amateurlager ist noch ungewiss, wo die Münchner in Zukunft ihre Heimspiele austragen werden. Bisher spielten die Münchner in der Allianz Arena und zahlten dafür Miete an den FC Bayern. Müssen die Löwen nach dem Absturz in die Regionalliga nun ausziehen?

Erstmals meldete sich nun Bayern-Präsident Uli Hoeneß zur Situation beim Nachbarklub zu Wort. "Wir warten in der Stadionfrage ab, bis die oder der von 1860 zuständige Frau oder Mann auf Jan-Christian Dreesen (Stellv. Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, Anm. d. Red.) zukommt, um die Sachlage zu erörtern", sagte Hoeneß dem Münchner Merkur.

Die Lage bei den Sechzigern sei momentan "nebulös", meinte Hoeneß und erklärte, es fehle dem FC Bayern im Augenblick schlicht und ergreifend ein Ansprechpartner. Es bestehe allerdings keine Eile, die Lage zu klären.

Kehren die Löwen ins von den Fans geliebte Gründwalder Stadion zurück? Amateurfußball in der Allianz Arena erscheint zumindest schwer vorstellbar. Für den Fall, dass die Blauen tatsächlich aus dem Fröttmaninger Stadion ausziehen, soll der Einbau roter Sitzschalen angeblich sehr weit oben auf der Agenda stehen.