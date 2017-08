Der 222-Millionen-Transfer des brasilianischen Superstars Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain hat den Transfermarkt in Europa angeheizt und eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst.

Auf gigantische Ablösesummen wie diese folgt eine Hyperinflation aus, eine Blase wächst. Die genaue Erklärung zu dazu liefert Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der FAZ:

"Die 222 Millionen Euro Ablöse sind jetzt im Fußballkreislauf. Barcelona wird einkaufen. Sie wollen ja offensichtlich Dembele aus Dortmund. In der Folge würde der BVB wieder neu investieren. Und so weiter, und so fort. Die Erfahrung zeigt, die Ablösesummen und Gehälter werden durch solche außergewöhnlichen Deals weiter steigen – auch in Deutschland."

Jede Hyperinflation endet im Crash

Die Preise im Fußball steigen so schnell wie seit 70 Jahren nicht mehr. Der zweite Beweis nach dem Neymar-Transfer ist der Fall Ousmane Dembele: Der FC Barcelona soll 120 Millionen Euro zahlen - für einen Spieler, für den Borussia Dortmund vor einem Jahr gerade einmal 15 Millionen Euro gezahlt hat.

Aus der Wirtschaftsgeschichte ist bekannt, dass bislang jede Hyperinflation in einem Crash endete. Die Frage ist lautet also nicht mehr ob, sondern wann die Blase platzt.

"Klubs sollten nicht vorschnell für hohe Summen ihre Stars verkaufen. Auf dem Papier sieht ein Transfer vielleicht gut aus, aber selbst 100 Millionen Euro sind keine Garantie dafür, einen adäquaten Ersatz zu bekommen", sagte Marcus Silbe, Analyst beim Finanzhaus Oddo BHF.

Heißt im Klartext: Sollte der BVB Dembele für 120 Millionen Euro verkaufen und einen Ersatz für den Offensivakteur holen, wüsste jeder, dass in Dortmund eine riesige Menge Geld vorhanden ist. Dadurch würde jeder Klub automatisch eine viel höhere Summe verlangen, selbst wenn es sich um einen mittelguten Profi handelt. Und die Hyperinflation weitertreiben.