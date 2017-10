Winfried Schäfer ist neuer Coach beim iranischen Erstligisten Esteghlal Teheran.

Der Klub steht derzeit auf Platz 12 in der Persian Gulf Pro League und gab die Verpflichtung des Ex-Jamaika-Coaches am Dienstag auf seiner Homepage bekannt.

"Ich möchte wieder jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen", äußerte sich Schäfer gegenüber der dpa noch am Dienstag als die Verhandlungen noch liefen, "die iranische Liga ist sehr gut."

Auch Bernd Schuster, Europameister von 1980, soll iranischen Medien zufolge ein Kandidat für den Trainerposten gewesen sein.

Wandervogel Schäfer hatte bereits Klubs in Dubai, Aserbaidschan und Thailand trainiert. In der Bundesliga war der 67-Jährige für den Karlsruher SC und den VfB Stuttgart an der Seitenlinie aktiv, mit Kamerun gewann er 2002 den Afrika-Cup.