Das ist ein echter Hammer!

Nach Informationen der Bild wird der FC Bayern München Jupp Heynckes als neuen Trainer verpflichten.

Der 72-Jährige soll das Amt nach der Entlassung von Carlo Ancelotti bis Saisonende übernehmen. Für Heynckes wäre es bereits die vierte Amtszeit bei den Bayern.

Zuletzt hatte der Fußballlehrer den Rekordmeister 2013 zum Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League geführt und danach seine Trainerkarriere beendet. Eine Bestätigung des FC Bayern lag am Mittwochabend noch nicht vor.

Tuchel als Nachfolger vom Tisch

Damit ist ein Engagement des zuvor als klaren Favoriten gehandelten Thomas Tuchel vom Tisch.

Nach Informationen des kicker sollen sich die Gespräche mit dem Ex-Coach von Borussia Dortmund zu lange hingezogen haben, sodass die Münchner Führungsriege letztlich von einer Verpflichtung Abstand nahm.

Auch Hoffenheims Coach Julian Nagelsmann, den Präsident Uli Hoeneß als Kandidat bevorzugt hatte, wird demnach vermutlich frühestens im Sommer wieder ein Kandidat auf den Posten auf der FCB-Trainerbank.

Auch Hitzfeld war wohl Thema

Wie der kicker weiter berichtet, soll der Rekordmeister auch über eine Rückhol-Aktion von Ottmar Hitzfeld nachgedacht haben. Zudem sei Ex-Profi Mehmet Scholl ein Thema bei den Vereinsbossen gewesen.

Nach Informationen der Bild soll sich die Vereinsführung wegen der aktuellen sportlichen Situation gegen einen "Bayern-Neuling" entschieden haben.

Die Münchner haben in der Bundesliga bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dortmund und verloren in der Champions League zuletzt 0:3 bei Paris St. Germain.

Unter Heynckes dagegen waren die Bayern 1989 und 1990 Meister geworden. 2009 war der Routinier infolge der Entlassung von Jürgen Klinsmann schon einmal als Trainer in München eingesprungen - ebenso 2011, nachdem die Bayern Louis van Gaal gefeuert hatten.

Heynckes: Karriere-Ende eigentlich 2013

Als die Bayern vor vier Jahren Pep Guardiola verpflichteten, entschied sich Heynckes, mit dem Triple-Triumph auf dem Zenit seiner Laufbahn in den Ruhestand zu gehen.

Nach der Länderspielpause und WM-Qualifikation würde Heynckes erstmals am 14. Oktober gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) auf der Bayern-Bank sitzen für Willy Sagnol, der für Ancelotti vorübergehend übernommen hat.

Von der Triple-Mannschaft von 2013 sind bis heute noch Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Arjen Robben und Franck Ribery Profis.

Guardiola vorab über neuen Coach informiert

Dass die Entscheidung über den neuen Trainer gefallen ist, hatte SPORT1 bereits Anfang der Woche aus dem unmittelbaren Umfeld des Rekordmeisters erfahren.

Hoeneß hatte nach einem Treffen mit Guardiola am Dienstag am Randes dessen München-Besuchs in einem Schwabinger Restaurant erklärt: "Ich habe ihm (...auch...) gesagt, wen wir in den nächsten Tagen präsentieren – und da war er einverstanden."

Weil Guardiola sich nach seiner Zeit in München für Tuchel als künftigen FCB-Coach stark gemacht hatte, deutete bis Mittwochabend vieles auf den 44-Jährigen hin.

Die Zufriedenheit des Spaniers lässt sich aber auch Eins zu Eins auf Heynckes übertragen, von dem Guardiola ebenfalls in den höchsten Tönen schwärmte.

Wie SPORT1 aus gut unterrichteten italienischen Medienkreisen erfahren hatte, führten die Bayern zwischenzeitlich zudem Gespräche mit dem ehemaligen Barcelona-Trainer Luis Enrique.

Kein Thema war nach SPORT1-Informationen Borussia Mönchengladbachs Ex-Coach Lucien Favre (OGC Nizza).