Der FC Bayern hält sein Trainingslager in Katar ab. Trainer Carlo Ancelotti will sein Team dort auf die entscheidende Phase der Saison vorbereiten.

Bei seiner ersten Pressekonferenz in Doha stellt sich der Italiener den Fragen der mitgereisten Journalisten. Auch SPORT1 ist vor Ort.

An welchen Stellschrauben will Ancelotti im Trainingslager drehen? An welchen Klub könnte Verteidiger Holger Badstuber verliehen werden? Was ist dran an den Wechselgerüchten um Arturo Vidal?

Diese und weitere Fragen wird der Coach beantworten.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz mit Carlo Ancelotti ab 11.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Schlechter Start? +++

Der Bayern-Trainer muss schmunzeln. Ein ausländischer Kollege fragt nach dem "schlechten Bayern-Start.".

Ancelotti dazu: "Wir sind Erster in der Liga!"

+++ Ancelotti über mögliche Neuzugänge +++

"Keine Neuzugänge im Winter! Auch wenn Badstuber gehen sollte."

+++ Ancelotti über Thomas Müller +++

"Er ist ein großer Spieler. Das habe ich immer gesagt."

+++ Ancelotti über den Abgang von Co-Trainer Clement +++

"Es ist sehr schade. Aber es ist eine große Chance für ihn. Ich wünsche ihm viel Glück in England - er war ein großartiger Assistent und ist ein guter Freund!"

+++ Ancelotti über Badstuber +++

"Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen. Wenn er gehen will, müssen wir sehen."

+++ Ancelotti über die Verfassung der Spieler +++

"Die Spieler sind in guter Verfassung aus dem Urlaub zurückgekehrt."

+++ Jetzt geht's los +++

Ancelotti nimmt mit leichter Verspätung auf dem Podium Platz.

+++ Warten auf Ancelotti +++

Die Journalisten sind schon versammelt. Carlo Ancelotti lässt noch auf sich warten.