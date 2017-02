Thomas Tuchel durfte kurz durchatmen. Einmal - für 90 Minuten - musste er nicht Fragen nach der prekären Lage seiner Mannschaft beantworten.

Stattdessen nahm er im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund an der Gesprächsrunde "Spielkultur" der DFB-Kulturstiftung teil - eine Abwechslung, die er offensichtlich genoss. Es ging um Gesellschaft, um Kommunikation, auch um Fußball, aber eher in kultureller Hinsicht.

Die Aktualität holte den Trainer von Borussia Dortmund aber schnell wieder ein. Noch am selben Abend, nach der Veranstaltung, relativierte er in einer Medienrunde seine harte Kritik an der Mannschaft nach dem peinlichen 1:2 bei Darmstadt 98.

Er weiß wohl mittlerweile selbst, dass er sich und seinem Team keinen Gefallen damit getan hat, dass er am Samstag zwei so blutjunge Spieler wie den 18-Jährigen Dzenis Burnic und den 19-Jährigen Emre Mor aufstellte.

Schließlich hatte er selbst noch am Tag zuvor angekündigt, das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon am Dienstag (ab 20.15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) werde für die Aufstellung in Darmstadt "zu null Prozent eine Rolle" spielen: "Wir werden mit dem bestmöglichen Team auflaufen, weil wir die Punkte brauchen."

Die Punkte aber blieben in Darmstadt - und das sogar vollkommen "verdient" (Zitat Tuchel).

Tuchel zeigt Anzeichen von Resignation

Und Tuchel? Gab sich im Anschluss an die Niederlage fast schon resigniert.

"Man kann natürlich sagen, dass wir gnadenlos durchgefallen sind", resümierte er: "Es war eine Bestätigung dessen, was wir die gesamte Saison schon zeigen - wir sind einfach nicht in der Lage, an unser Leistungsoptimum zu gehen, wenn man es von uns erwartet."

Anspruch und Realität - das passt in dieser Saison beim BVB zu selten zusammen. Zumindest, wenn es um die Bundesliga geht.

15 Punkte Rückstand auf den FC Bayern

15 Zähler Rückstand auf den FC Bayern, Punktverluste gegen Teams wie Darmstadt, Augsburg und Ingolstadt.

Auf der anderen Seite: nur ein Punkt Rückstand auf Platz drei, das öffentlich erklärte Saisonziel direkte Champions-League-Qualifikation also absolut in Reichweite.

Öffentlich formulierte Saisonziele und gefühlte Saisonziele - auch das passt in Dortmund derzeit irgendwie nicht zusammen. Auch intern müsse "vielleicht mal durchsickern", erklärte Tuchel nach dem 1:2 bei den "Lilien", dass sein Team sich in der Favoritenrolle nicht wohlfühle, nur bei Topspielen "im Rampenlicht sind wir hellwach und spielen am Limit".

Alibi für schwache Leistungen?

"Ich plädiere seit Beginn der Saison dafür, vielleicht auch einzugestehen, dass wir das sind. Vielleicht ist das dieses Jahr so", ergänzte Tuchel. Bemerkenswerte Aussagen, verschaffen sie seiner Mannschaft doch ein Alibi für Spiele wie in Darmstadt.

Auf der anderen Seite predigen die Dortmunder Verantwortlichen seit Saisonbeginn immer wieder, dass sich die Mannschaft in einer Art Übergangsjahr befinde. Nur: Insbesondere Perfektionist Tuchel zeigte schon mehrfach, dass er sich mit Rückschlägen schwerlich abfinden kann.

In Champions League und DFB-Pokal im Soll

"Die Unzufriedenheit der Leitung und Tuchels eigene Unzufriedenheit sind viel, viel größer als das, was nötig wäre", sagte daher auch ein verwunderter Hans Meyer im Volkswagen Doppelpass.

Denn immerhin sieht es in zwei von drei Wettbewerben gut aus für die Dortmunder: bezeichnenderweise sind das der DFB-Pokal und die große Bühne Champions League.

Auf die kehrt der BVB am Dienstagabend in Lissabon wieder zurück.

Ausreden gibt es dann keine mehr: Von den angeschlagenen Spielern um Lukasz Piszczek und Kapitän Marcel Schmelzer dürfte der eine oder andere wieder fit sein, über fehlendes Rampenlicht kann sich sicherlich auch niemand beklagen.

Champions League als Rettungsanker

Die Champions League als Rettungsanker für die Saison? Ein merkwürdiger Gedanke. Nach den gezeigten Leistungen in der Gruppenphase scheint ein Lauf auf der europäischen Bühne aktuell jedoch fast wahrscheinlicher als eine große Aufholjagd in der Bundesliga.

Das Problem: Um auch nächste Saison in der Königsklasse dabei zu sein, müssen die Dortmunder auch in den "kleinen" Spielen im Liga-Alltag überzeugen. Sonst gibt es ab Sommer die geliebten Spiele im Rampenlicht womöglich nicht mehr. Und das klar formulierte Saisonziel wäre verpasst.