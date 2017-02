Wer wird neuer Sportdirektor beim FC Bayern? Nach der Absage von Philipp Lahm ist Sportchef Max Eberl von Borussia Mönchengladbach der heißeste Favorit.

Hans Meyer, Präsidiumsmitglied bei den Fohlen, erklärte im Volkswagen Doppelpass auf SPORT1, dass der Klub Eberl unter Umständen in Richtung München ziehen lassen würde.

Meyer: "Hängen sehr an ihm"

"Wenn Max Eberl es hundertprozentig will und die Bayern es hundertprozentig wollen, dann wird es auf irgendeine Art und Weise einen Weg geben, dass man das macht", meinte Meyer: "Aber wir hängen auch sehr an ihm."

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte nach dem 2:0-Sieg des Rekordmeisters beim FC Ingolstadt am Samstag durchblicken lassen, dass möglicherweise ein Kandidat Sportdirektor werden könnte, den noch keiner auf dem Zettel hat.

Meyer erklärte dazu: "Bei dem, was Karl-Heinz Rummenigge angedeutet hat, atme ich richtig auf. Wenn es übermorgen Max Eberl wird, kannst du diese Aussage mal richtig in den Koffer hauen. Es wird einer, an den gar niemand denkt. Und ihr redet seit Monaten über Eberl. Ist das kein Widerspruch?"

"Eberl hat ordentlichen Kontrakt"

Auf die Frage, ob er denn selbst schon wisse, wen die Bayern im Auge haben, nickte der 74-Jährige.

Verraten wollte Meyer den Namen aber nicht: "Ich bin nicht so nah dran, dass ich mich in der Öffentlichkeit dazu äußere", wich er aus.

Meyer stellte klar: "Max Eberl hat einen ordentlich dotierten Kontrakt. Er hat mehrfach gesagt, dass er unglaublich glücklich über seine Arbeit hier ist."

Eberl mit Lederhosen-Allergie?

Die Trainer-Legende scherzte: "Max Eberl kommt aus Bayern. Seine Eltern haben bei Max Erziehungsmethoden angewandt, die traumatisch weiterwirken. Jedes Mal, wenn er etwas verbrochen hat, haben sie ihn gezwungen mit Lederhose in die Schule zu gehen. Und damals hatte er eine richtige Figur."

Und weiter: "Bei jedem Erfolg müssen die Verantwortlichen bei den Bayern Lederhosen anziehen. Und da sie sehr häufig Lederhosen anziehen, glaube ich nicht, dass es sich der Max das antut.Er wird das wegen der Lederhose nicht machen."