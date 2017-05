Rette sich, wer kann!

Am letzten Spieltag der Bundesliga können mit dem Hamburger SV, dem VfL Wolfsburg, FC Augsburg und theoretisch dem FSV Mainz noch vier Teams auf den Relegationsplatz stürzen. (Bundesliga: Die Tabelle)

Der direkte Abstiegskracher steigt dabei in Hamburg, wo die Rothosen gegen die Wölfe (Sa., ab 15.15 Uhr im LIVETICKER und auf SPORT1.fm) den Kopf in allerletzter Sekunde noch aus der Schlinge ziehen wollen.

Nur mit einem Sieg kann der HSV als Tabellen-16. der dritten Relegation nach 2014 und 2015 noch entgehen - den Wölfen wiederum reicht ein Punkt.

Beim HSV, der am Donnerstag ins Trainingslager nach Rotenburg fährt, fällt Retter Pierre-Michel Lasogga sicher aus. Von psychologischer Hilfe hält Trainer Markus Gisdol derweil wenig.

Die letzten Infos zum Abstiegskampf im LIVETICKER:

+++ HSV auf dem Weg ins Trainingslager +++

Das Team um Markus Gisdol befindet sich bereits per Bus auf dem Weg ins Kurz-Trainingslager nach Rotenburg.

+++ PK ist beendet +++

Damit endet die Pressekonferenz in Hamburg mit Trainer Markus Gisdol.

+++ Gisdol über Rolle des Psychologen +++

"Ich muss grinsen, weil ich jede Woche darauf angesprochen werde. Er spielt auch eine Rolle, wenn du eine erfolgreiche Saison hast, steht auch da zur Verfügung. Da gibt es keine besondere Rolle. Er muss aber auch jetzt nichts Besonderes machen, am besten er muss gar nix reden und es spricht ihn keiner an, dann ist alles klar. Denn auch das wäre künstliches Teambuilding. Und das wollen wir nicht", so der HSV-Trainer.

+++ "Können nur gewinnen" +++

Gisdol bleibt positiv: "Wir sind einen langen Weg zusammen gegangen, haben eine lange Aufholjagd hinter uns. In diesem Spiel können wir nur gewinnen, unsere Situation wird sich nicht verschlechtern.

+++ Parallelen zu Hoffenheim? +++

Der 47-Jährige schaffte mit Hoffenheim schon einmal in letzter Minute den Klassenerhalt: "Jedes Team hat seine eigene Kultur und seinen eigenen Charakter, ich halte nichts, davon ähnliche Dinge zu tun, die man mit einem andere Team gemacht hat. Für mich ist es dennoch gut, solch eine Drucksituation schon einmal gemeistert zu haben. Das gibt mir Stärke und Sicherheit."

+++ "Wollen Feuer entfachen" +++

Gisdol zur Stimmung in der Arena: "Ich erwarte großartige Stimmung. Es ist unsere Aufgabe, das Feuer zu entfachen. Dann sind unsere Zuschauer immer da gewesen."

+++ Teambuilding? "Macht keinen Sinn" +++

Gisdol: "Wir wollen einfach Zeit miteinander verbringen, wir werden aber nicht wegfahren und versuchen etwas Spezielles zu machen. Wir stellen jetzt keinen Kletterwald auf. Dieses ganze Getue um Teambuilding ist doch durch und bringt alles nichts, da etwas künstlich aufzubauen macht doch keinen Sinn."

+++ Gisdol zur Schiridiskussion +++

Nach einem Bericht der Bild-Zeitung kommt Schiedsrichter Manuel Gräfe zum Einsatz, der im Relegationsspiel gegen den Karlsruher SC einen strittigen Freistoß in der Nachspielzeit für die Rothosen pfiff, der den Klassenerhalt damals möglich machte.

Gisdol: "Ich versuche diese Dinge auszublenden, es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe, dass keine engen Entscheidungen für den Ausgang des Spiels nötig sind. Das wäre am Allerbesten. Falls doch, hoffe auf faire und klare Entscheidungen eines guten Schiedsrichters."

+++ Gisdol zum Trainingslager +++

+++ "Keine normale Situation" +++

Gisdol: "Seit Wochen ist das keine normale Situation für uns, wir haben uns die Chance erarbeitet und sind dankbar dafür, jetzt schon den Klassenerhalt perfekt zu machen und nicht weitergehen zu müssen. Das ist für uns alle das Wichtigste. Wie jeder damit umgeht, da hat jeder für sich sein eigenes Konzept. Das sind außergewöhnliche Momente in einer Trainerzeit.

+++ Zuhause eine Macht? +++

"Wir können zuhause eine Macht sein und dürfen die negativen Dinge nicht zu sehr an uns heranlassen. Fußball ist eigentlich ein tolles Spiel, auf das wir uns freuen sollten. Dann kannst du auch eine gute Leistung bringen", so Gisdol.

+++ Keine Gedanken an die Relegation +++

Gisdol verschwendet keine Gedanken an eine mögliche Relegation: "Meine Gedanken gehen nur bis Samstag, weiter überlege ich aktuell nicht."

+++ Hoffnung bei Müller und Ekdal +++

Bei den anderen Angeschlagenen herrscht dagegen Hoffnung. Gisdol: "Bei Müller hat das Band keinen Schaden genommen. Auch Ekdal wird spielen können."

+++ Lasogga fällt aus +++

HSV-Trainer Markus Gisdol über den bitteren Ausfall: "Pierre-Michel Lasogga wird ausfallen am Samstag, er hat eine Verletzung im Adduktorenbereich. Bei allen anderen besteht berechtigte Hoffnung, dass wir sie einsetzen können."

+++ PK in Hamburg beginnt gleich +++

Um 10 Uhr soll es in Hamburg mit Trainer Markus Gisdol losgehen.