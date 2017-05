Die umstrittenen Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß haben NRW-Justizminister Thomas Kutschaty auf den Plan gerufen. Gegenüber der Bild kritisiert Kutschaty Hoeneß für dessen Auftritt in Liechtenstein und mahnt: "Hoeneß sollte vorsichtig sein. Denn er steht unter Bewährung."

Die Bewährung von Hoeneß endet erst im Februar 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt muss sich der FCB-Boss an bestimmte Auflagen halten - ansonsten könnte die Staatsanwaltschaft eine erneute Haftstrafe anordnen.

Bei einer Fragestunde in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz wurde Hoeneß auch auf seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung angesprochen. Laut Blick sagte der 65-Jährige: "Ich bin der einzige Deutsche, der Selbstanzeige gemacht hat und trotzdem im Gefängnis war. Ein Freispruch wäre völlig normal gewesen."

"Er macht sich über die Steuerzahler lustig"

Kutschaty äußerte daraufhin in Bild massive Kritik: "Offensichtlich haben 21 Monate in einem bayrischen Luxusknast mit Wochenendurlauben und Aufenthalten in der Schön-Klinik am Starnberger See nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Im Steuerparadies Liechtenstein macht er sich über die ehrlichen Steuerzahler lustig."

Kutschaty spielt in seiner Aussage darauf an, dass Hoeneß bereits nach sieben Monaten Freigänger wurde und daraufhin sein Wochenende zuhause verbringen durfte. Ursprünglich war Hoeneß zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Zugleich droht der Justizminister dem FCB-Chef, die Bewährung wieder aufheben zu lassen: "Bei solchen Äußerungen kann man schon den Widerruf der Bewährung prüfen."

Das bayerische Justizministerium wollte die Aussagen des Bayern-Präsidenten bisher nicht kommentieren.