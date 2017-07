Am Sonntag startet der FC Bayern München in seine Asienreise, aber vorher ist der Deutsche Meister noch gefordert. Beim Telekom-Cup in Mönchengladbach trifft der FCB am Nachmittag auf die TSG Hoffenheim.

Mit Vorfreude wird vor allem Bayerns Neuzugang James Rodriguez erwartet. Der Kolumbianer könnte sein erstes Spiel für die Münchner bestreiten. "Wenn er keine Probleme hat, kann er 45 Minuten spielen", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Mittwoch. Auch Rekordeinkauf Corentin Tolisso steht vor seinem Debüt.

Den Auftakt machen am Samnstag die gastgebenden Gladbacher und Werder Bremen. Die Partie im Borussia Park beginnt um 14 Uhr, ab 15.15 spielen dann Bayern und Hoffenheim gegeneinander. Eine Partie dauert 45 Minuten.

Die beiden Verlierer bestreiten ab 16.30 Uhr das Spiel um Platz drei, um 17.45 Uhr steigt das Finale.

SPORT1 begleitet alle Partien im LIVETICKER, genau wie das Testspiel des FC Schalke 04 gegen Drittligist SC Paderborn sowie die Tests des FSV Mainz 05, des Hamburger SV, der Berliner Hertha und von Hannover 96.

Die Spiele im Überblick:

14.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

15.15 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (beide Telekom-Cup)

14.05 Uhr: SC Paderborn - FC Schalke 04

16.00 Uhr: SV Wehen-Wiesbaden - FSV Mainz 05

16.30 Uhr: Telekom-Cup, Spiel um Platz 3

17.00 Uhr: Stadtauswahl Buchholz - Hamburger SV

17.45 Uhr: Telekom-Cup, Finale

19.00 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - Hertha BSC

19.00 Uhr: Hannover 96 - FC Twente Enschede