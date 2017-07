Noch wird in der Bundesliga nur trainiert, aber die Vereine bereiten sich mit großen Schritten auf die neue Saison vor.

Nachdem Meister FC Bayern am Donnerstag mit einem 4:1 in Wolfratshausen in die Testspielphase gestartet war, stehen heute Champions-League-Qualifikant TSG Hoffenheim, Fast-Absteiger VfL Wolfsburg und das Überraschungsteam der vergangenen Rückrunde, Werder Bremen, vor ihren ersten Bewähungsproben.

Bei Schalke 04 feiert Domenico Tedesco seinen Testspiel-Einstand auf der Bank der Königsblauen, die um 19 Uhr gegen die SpVgg Erkenschwick antreten.

Den Auftakt macht Bayer Leverkusen, das mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich ab 14.30 Uhr gegen den VfB Speldorf spielt. SPORT1 begleitet alle Tests LIVE.

Die Testspiele der Bundesligisten am Samstag:

Bayer Leverkusen - VfB Speldorf (14.30 Uhr)

1899 Hoffenheim - Standard Lüttich in Schwetzingen (15.00)

Veltins-Auswahl - VfL Wolfsburg in Gifhorn (15.00)

Werder Bremen - Ajax Amsterdam in Hippach/Österreich (16.00)

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach (16.00)

FSV Mainz 05 - Alemannia Aachen (17.00)

SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (19.00)

Seattle Sounders - Eintracht Frankfurt (21.00)