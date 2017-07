Nach dem dramatischen Vorfall bei einem Testspiel gegen Werder Bremen hat Ajax Amsterdam die nächste Partie abgesagt.

Am Dienstag sollte im Rahmen der Saison-Vorbereitung ein Spiel gegen eine Amateurmannschaft stattfinden. Doch Trainer Marcel Keizer gab seinen Spielern lieber frei, auch am Sonntag und am Montag wird nicht trainiert.

Am Samstag war der 20 Jahre alte Profi im Test gegen Bremen wegen einem Herz-Kreislauf-Versagen zusammengebrochen und mit dem Hubschrauber in ein Innsbrucker Krankenhaus gebracht. Er hatte das Bewusstsein verloren und war noch auf dem Spielfeld erfolgreich wiederbelebt worden. In Lebensgefahr schwebt er nach Angaben des Vereins nicht.

Auch Bremen geschockt

Nouri befindet sich immer noch auf der Intensivstation, der Rest des Teams weilt bereits wieder in Amsterdam. "Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir halten alle Spieler auf dem Laufenden", sagte Keizer der dpa.

Auch bei den Bremern saß der Schock tief. Die Spieler des Bundesligisten absolvierten am Tag nach dem schlimmen Zwischenfall lediglich eine Einheit auf dem Fahrrad.

"Wie schnell alles anders sein kann"

"Ich denke, dass man die Mannschaft erstmal in Ruhe lassen sollte. Wir werden versuchen, das aufzuarbeiten", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Er bot den Profis Gespräche mit dem Psychologen Andreas Marlovits an.

"Vor allem auch die Gespräche zwischen den Spielern helfen sehr", berichtete Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic und ergänzte: "Das hat alle natürlich sehr mitgenommen. Das hat einem einmal mehr vor Augen geführt, wie schnell alles anders sein kann."