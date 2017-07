Nach dem 0:4-Testspiel-Debakel gegen den AC Mailand stellt der Präsident des FC Bayern München die Organisation der Asien-Reise auf den Prüfstand.

"Das ist sicherlich grenzwertig, was wir gemacht haben bis jetzt", sagte Uli Hoeneß bei einem Pressetermin im Mannschaftshotel.

Zwar steht die Asien-Reise nicht grundsätzlich zur Debatte, aber nach einer internen Aufarbeitung der Reise soll es in der Zukunft möglicherweise Veränderungen geben: "Wir werden sicherlich weiter diese Reisen machen. Aber ob man unbedingt vier Spiele in zwölf Tagen machen sollte mit einer Reise in ein anderes Land noch, das wird sicherlich auf den Prüfstand kommen", so der 65-Jährige.

Dass der Rekordmeister von China aus, zu noch zwei weiteren Testspielen nach Singapur gereist ist, sei ein ausdrücklicher Wunsch des Veranstalters gewesen, dem man stattgegeben habe, "aber ob das für alle Zeiten gelten muss, wage ich sehr zu bezweifeln", so der Bayern-Präsident.

Die überraschend hohe Testspiel-Niederlage gegen den AC Mailand in Shenzen, wurde auch auf die Reise-Strapazen der Bayern-Profis geschoben.

Hoeneß erwartet Leistungssteigerung

Mit Blick auf den Beginn der Bundesligasaison macht sich Hoeneß dennoch keine Sorgen: "Ich war nach dem Spiel nicht nervös. In einer solchen Phase der Vorbereitung kommt es manchmal vor, dass man genau am Tiefpunkt der Kraft einen Gegner findet, der unglaublich motiviert ist, der sehr viel weiter in der Trainingsarbeit ist, weil sie am nächsten Donnerstag Europacup-Qualifikation spielen. Der Vorteil für uns ist, dass wir noch drei Wochen Vorbereitungszeit haben, wenn wir am Freitag nach Hause kommen. Deswegen bin ich überhaupt nicht nervös."

Für das nächste Testspiel am 25. Juli in Singapur gegen den FC Chelsea erwartet der Präsident aber wieder eine Leistungssteigerung: "Man verliert ungern 0:4, deswegen ist ein kleiner Druck da, dass man morgen ordentlich ausschaut. Die Spieler werden etwas mehr Ruhe bis zum Spiel haben, es wird kaum noch Marketingaktivitäten geben. Ich hoffe, dass wir morgen schon besser spielen als gegen Milan. Doch egal wie das Spiel ausgeht: Es wird noch kein Indiz für die kommende Saison sein", erklärte Hoeneß.