Gleich bei seinem ersten offiziellen Einsatz in einem Pflichtspiel in Deutschland war der Video-Schiedsrichter gefordert.

Beim 1:1-Ausgleichstreffer des im Supercup gegen Borussia Dortmund durch Robert Lewandowski kam Vorbereiter Joshua Kimmich zuvor in abseitsverdächtiger Position an den Ball. Schiedsrichter Felix Zwayer, der per Headset mit dem Video-Assistenten in Köln verbunden ist, bekam aber via Funkspruch offenbar mitgeteilt, dass der Treffer regelkonform war.

Mit einem Griff an sein Headset signalisierte Zwayer dabei den Kontakt zum Video-Assistenten. Anschließend deutete er auf den Anstoßpunkt.

Als Video-Assistent beim Supercup fungiert Zwayers Bundesligakollege Tobias Stieler. Ihm stehen sämtliche Kameraperspektiven zur Verfügung, über zwei Operatoren erhält er die jeweils beste Kameraeinstellung sekundenschnell zugespielt. Auf diese Weise wird auch in der Bundesliga verfahren.

Die jeweiligen Videoassistenten sitzen in Köln vor diversen Bildschirmen, um bei strittigen Entscheidungen einzugreifen. Dies gilt allerdings nur für vier konkrete Auslösungsmomente: Torerzielung, Strafraumsituation, Platzverweis und Spielerverwechslung.