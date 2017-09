Gefühlschaos für Kevin-Prince Boateng im Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker): Erst verhindert der Eintracht-Star einen Treffer seiner eigenen Mannschaft – wenig später macht er das Tor des Tages.

Nach nur 41 Sekunden stocherte Eintracht-Stürmer Sebastien Haller den Ball vom Elfmeterpunkt in Richtung Tor.

Gladbachs Torhüter Yann Sommer ist bereits geschlagen, der Ball kullert Richtung Torlinie. Obwohl der Schuss auch ohne weitere Hilfe ins Tor gehen würde, spitzelt Kevin-Prince Boateng dazwischen und drückt den Ball am langen Pfosten über die Linie.

Problem: Boateng steht dabei im Abseits, die Fahne geht hoch – und Schiedsrichter Dr. Robert Kampka erkennt den Treffer zu Recht nicht an. Weiter geht's mit Freistoß für Mönchengladbach.

Boateng: Tor und emotionale Geste

In der 13. Minute aber macht Boateng seinen Fauxpas wieder gut: Der 30-Jährige trifft aus knapp 10 Metern flach mit Rechts in die linke Ecke. Frankfurt führt verdient mit 1:0.

Beim Torjubel noch eine emotionale Geste: Boateng widmet sein erstes Bundesliga-Tor seit mehr als dreieinhalb Jahren dem verunglückten Ajax-Spieler Abdelhak Nouri, dessen Nummer er unter dem eigenen Trikot trägt.

Nouri war Anfang Juli während eines Testspiels gegen Werder Bremen nach einer Herzattacke zusammengebrochen. Er konnte zwar reanimiert werden. Fünf Tage später aber gab Ajax Amsterdam bekannt, dass Nouri schwere und bleibende Hirnschäden erlitten habe.

Boatengs "Gefühlschaos" ging auch in der zweiten Halbzeit weiter: In der 51. Minute muss der Torschütze mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Platz. Für ihn kam Ante Rebic in die Partie.

Das Happy End für Boateng: Sein Tor reichte zum Sieg knappen für Frankfurt. Die erste Saisonsieg der Eintracht.