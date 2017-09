Bayern Münchens ehemaliger Kapitän Klaus Augenthaler hat Torjäger Robert Lewandowski kritisiert.

"Man kritisiert den Verein, von dem man sein Gehalt bezieht, niemals in der Öffentlichkeit. Natürlich kann man intern Kritik anbringen, das habe ich in den sieben Jahren als Kapitän auch des Öfteren gemacht, aber nicht über die Zeitungen", sagte der 59-Jährige im bwin-Interview.

Video Rummenigge droht Lewandowski

Wenn Lewandowski so denke, "dann soll er zu Hoeneß oder Rummenigge gehen und das mit ihnen in geordneter Form besprechen". Der polnische Nationalspieler hatte in einem Interview mit dem Spiegel die Transferpolitik des Rekordmeisters kritisiert.