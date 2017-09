Hiobsbotschaft für den FC Bayern und Manuel Neuer: Der Nationaltorhüter hat sich erneut am linken Fuß verletzt.

Der 31-Jährige musste daher am Montag das Abschlusstraining vor dem Spiel bei Schalke 04 abbrechen und wird am Dienstag nicht im Kader stehen.

Nach Informationen der Bild-Zeitung ergab eine Computertomographie, dass sich Neuer schwerer verletzt hat und daher vermutlich einer Operation unterziehen muss.

Eine mehrmonatige Pause wäre dann die Folge.

Finale Untersuchung am Dienstag

Der FC Bayern dementierte die Meldung auf SPORT1-Nachfrage nicht, wollte die Ausfalldauer aber noch nicht bestätigen.

Zunächst müsse man die finale Untersuchung abwarten, die am Dienstag stattfinden soll.

Haarriss im Fuß im März

Neuer hatte sich im März im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals bei Real Madrid (2:4) einen Haarriss im Mittelfuß zugezogen, musste aber dennoch bis zum Ende der Verlängerung durchspielen.

"Das war schon eine Wahnsinns-Situation, denn ich hatte schon einmal die gleiche Verletzung rechts, und mir war sofort klar, dass der Fuß gebrochen ist", berichtete er kürzlich der Sport Bild.

Da die Bayern schon dreimal gewechselt hatten, konnte der Keeper nicht vom Feld: "So musste ich weiterspielen, obwohl ich eigentlich nicht mehr auftreten konnte. Ich habe sogar noch einige Rückpässe der Kollegen bekommen."

Comeback erst Ende August

Neuer, der sich kurz zuvor eine Schraube in den bereits lädierten Fuß hatte einsetzen lassen, verzichtete danach in Abstimmung mit den Ärzten auf eine OP und verpasste nach konservativer Behandlung einen Großteil der Vorbereitung sowie den Saisonstart gegen Bayer Leverkusen (3:1).

Am 26. August feierte der Kapitän am zweiten Spieltag in Bremen (2:0) sein Comeback und spielte danach auch gegen Hoffenheim (0:2), beim Champions-League-Auftakt gegen Anderlecht (3:0) sowie am Samstag beim 4:0 gegen Mainz.

Anschließend hatte sich Neuer, der zweimal glänzend pariert hatte, sehr positiv über seinen Fitnesszustand geäußert.

"Wenn man lange weg war, braucht man einfach seinen Rhythmus. Von daher sind die englischen Wochen jetzt gut, um zu meiner alten Stärke zurückzukommen", sagte er.

Auch Trainer Carlo Ancelotti lobte seinen neuen Spielführer am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Neuers Ex-Klub Schalke: "Ich bin sehr zufrieden mit Manuel. Er hat gute Tipps von Phillip Lahm bekommen."

Ulreich erneut im Fokus

Vorerst muss nun aber ein anderer Spieler die Münchner aufs Feld führen und im Tor rückt erneut Ersatzmann Sven Ulreich in den Fokus.

Sollte sich Neuers Zwangspause bestätigen, ist der ehemalige Stuttgarter auch nächste Woche in der Champions League bei Paris St. Germain mit deren herausragender Offensive um Neymar, Mbappe und Cavani gefordert.

Auch Robben fehlt gegen Schalke

Zunächst aber steht die schwere Auswärtsaufgabe gegen Schalke auf dem Programm, bei der auch Arjen Robben wegen einer Grippe nicht zur Verfügung steht.

Zudem soll Jerome Boateng geschont werden, der wohl von Javi Martínez ersetzt wird. Auch James und Franck Ribéry, die gegen Mainz auf der Bank saßen, haben gute Chancen auf die Startelf.

Dagegen fehlen weiterhin Juan Bernat und David Alaba, wobei der Österreicher auf eine baldige Rückkehr hofft. "Darauf arbeiten wir hin, dass er in Paris wieder fit ist", sagte Ancelotti.

Eine gute Nachricht, die aber wenig später von Neuers Verletzung komplett überlagert wurde.