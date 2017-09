Die SPORT1-User haben Robert Lewandowski nach dessen Kritik am FC Bayern den Rücken gestärkt.

In einer Online-Umfrage, an der sich über 41.000 Leute beteiligt haben, fanden 54 Prozent der Teilnehmer, dass sich der polnische Angreifer "als gestandener Spieler so äußern dürfe".

Video Mit diesen Aussagen sorgt Lewandowski für Zündstoff

Die Minderheit votierte für "Nein, solche öffentliche Kritik schadet immer".

Lewandowski hatte sich in einem Interview kritisch über die Transferpolitik sowie die Asienreise des deutschen Rekordmeisters geäußert. Dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge missfielen diese Aussagen.

Präsident Uli Hoeneß fand sie dagegen "gar nicht so schlimm".