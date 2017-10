Bayern-Stürmer Robert Lewandowski hat beim Spiel gegen RB Leipzig beim Stand von 2:0 angeschlagen den Platz verlassen.

Der Pole wurde kurz nach seinem Treffer zum 2:0 in der 38. Minute behandelt und biss anschließend nochmal auf die Zähne. Doch in der 45. Minute musste Lewandowski das Feld verlassen und Arturo Vidal kam in die Partie.

Ersten Angaben zufolge, hat sich der Stürmer eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.