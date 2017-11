Derby-Time in der Bundesliga: Der FC Schalke 04 tritt am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund an (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach dem 2:0-Sieg gegen den HSV steht Schalke in der Tabelle zum ersten Mal seit 911 Tagen wieder vor dem BVB. Während die Königsblauen aktuell Zweiter sind, rutschten die Westfalen auf Rang fünf ab.

Vor dem brisanten Duell spricht S04-Coach Domenico Tedesco über sein erstes Ruhrderby.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz ab 11 Uhr im LIVETICKER:

+++ Tedesco über Goretzka +++

"Leon wird für das Derby fit sein und auch spielen."

+++ Tedesco über BVB-Krise +++

"Auch wenn Dortmund gerade nicht so gut drauf ist, ist der BVB eine starke Mannschaft. Wir werden sie nicht unterschätzen."

+++ Tedesco: "Normales Spiel" +++

"Wir gehen in der Vorbereitung auf das Spiel, wie in jedes andere auch. Darum ist es ein normales Spiel, auch wenn es ein Derby ist."

+++ Tedesco über die Rivalität +++

"Ein Derby ist immer etwas Schönes. Vor allem wegen der Emotionen. Bei aller Rivalität hoffe ich aber, dass es friedlich von statten geht."

+++ Gemeinsam für den Erfolg +++

Zum Anfang zeigen die Schalker einen Trailer mit Highlights aus zahlreichen Derbys. Emotionen pur.

+++ Los geht's +++

Tedesco begrüßt lächelnd die Pressevertreter und wirkt sehr gelassen. Kein Wunder, denn der Schalke-Coach sitzt fest im Sattel, während BVB-Trainer Peter Bosz um seinen Job bangen muss.

+++ Tönnies mit Kampfansage an BVB +++

Schalke-Boss Clemens Tönnies denkt schon an die Zukunft und will dem BVB nicht nur für einige Wochen die Stirn bieten.

"Wir wollen auch langfristig wieder vor Dortmund stehen, wir wollen den BVB am liebsten wieder überholen. Das muss aber noch nicht in dieser Saison sein - wenn es passiert, ist es natürlich trotzdem gut", so Tönnies im kicker.

+++ Gute Stimmung bei den Knappen +++

Die Vorfreude aufs Derby steigt, wie diese Trainingsbilder vom Mittwoch deutlich zeigen.

+++ Schalkes neuer Shootingstar McKennie +++

Auf der Konsole hat Weston McKennie den Erzrivalen aus Dortmund bereits geschlagen. Was sind Ihre Tipps für den Bundesliga-Kracher am Wochenende?