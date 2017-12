Wechselt Bernd Leno schon im Winter zum FC Bayern?

Diese Meldung der Bild-Zeitung sorgte am Sonntagabend für Wirbel.

Denn klar ist: Der Leverkusener Nationaltorwart würde nicht als Nummer 2 zum Rekordmeister gehen.

Planen die Bayern also schon konkret die Nachfolge von Manuel Neuer, weil das Comeback des verletzten Kapitäns völlig unklar ist?

Eine schöne Geschichte, aber nach Angaben von Rudi Völler komplett aus der Luft gegriffen.

"Das ist Kokolores", sagte der Sportchef von Bayer Leverkusen auf SPORT1-Anfrage.

Anders als berichtet weiß man beim Werksklub nichts vom angeblichen Interesse der Münchner an Leno, habe daher bisher weder einen Transfer in der Winterpause noch einen Tausch mit Sven Ulreich ablehnen müssen.

Keine Freigabe in der Winterpause

Und selbst wenn eine solche Anfrage käme, werde man dem Stammkeeper keine Freigabe mitten in der Saison erteilen, heißt es bei Bayer.

Aber für den 25-Jährigen sei ein Wechsel zum FCB ohnehin kein Thema, da er seine Ambitionen auf eine Teilnahme an der WM in Russland nur als unumstrittene Nummer 1 wahren könne. "Ein Bernd Leno setzt sich nicht auf die Bank. Deshalb ist das eine totale Ente", sagt einer aus dem Verein.

Gleichwohl wissen die Leverkusener, dass das Thema spätestens am Saisonende wieder Fahrt aufnehmen könnte. Denn Leno kann angeblich schon im Sommer für eine Ausstiegsklausel von 18 Millionen Euro aus seinem bis 2020 laufenden Vertrag herausgekauft werden.

Und am Ex-Stuttgarter waren schon in der Vergangenheit zahlreiche internationale Topklubs interessiert, darunter auch Real Madrid.

Möglicherweise wird Leno auch beim FC Bayern wieder zum Thema – wenn Manuel Neuer tatsächlich nicht mehr auf die Füße kommen sollte.

Neuers Comeback verzögert sich

Tatsache ist, dass sich der Heilungsprozess des dreimal gebrochenen Mittelfußes weiter verzögert. Mit einer Rückkehr auf den Platz wird bei gutem Verlauf frühestens im Februar gerechnet, vielleicht auch später.

Denn noch immer ist Neuer nach seiner OP Mitte September auf seine Gehhilfen angewiesen, angeblich wächst der Fuß langsamer zusammen als geplant. Daher ließ der 31-Jährige den Zeitpunkt seiner Rückkehr am Wochenende offen.

"Einen genauen Termin werde ich nicht sagen. Eine weitere Verletzung an dem Knochen wäre suboptimal für mich. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Man sollte da keine Fehler mehr machen. Deshalb muss ich mir einfach die Zeit nehmen und so lange pausieren, bis alles hundert Prozent in Ordnung ist", sagte Neuer der Bild.

Bis zur Weltmeisterschaft rechnet er aber fest damit, wieder fit zu sein: "Ich gehe fest davon aus, dass ich bei der WM im Tor stehe! Meiner Meinung nach steht der WM-Teilnahme gar nichts im Wege."

Somit werden die Bayern die Rückrunde zunächst weiter mit Ersatzmann Sven Ulreich im Tor bestreiten bzw. aktuell mit dessen Backup Tom Starke, solange Ulreichs derzeitige Adduktorenprobleme anhalten.

Im Sommer Bewegung bei Bayerns Torhütern

Fast sicher werden die Münchner aber zur neuen Saison auf der Torwartposition aktiv werden müssen. Ulreichs Vertrag läuft aus und der 29-Jährige will wieder als Nummer 1 in der Bundesliga spielen, angeblich ist Eintracht Frankfurt interessiert.

Und der 36-jährige Starke hatte seine Karriere eigentlich schon beendet und will so bald wie möglich wieder in seinen Job als Torwartkoordinator im Nachwuchsleistungszentrum zurückkehren.

Wenn Neuer dann wieder spielen kann, brauchen die Bayern also nur einen neuen Ersatzmann zusätzlich zum 17-jährigen Torwarttalent Christian Früchtl. Wenn nicht, wird sicherlich Leno wieder auf der Agenda auftauchen.