Nach der Champions-League-Pleite gegen Real Madrid steht für das seit acht Spielen sieglose Borussia Dortmund das enorm wichtige Heimspiel gegen Werder Bremen (Sa., ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) an.

Für den in der Kritik stehenden Trainer Peter Bosz könnte die Partie gegen das Kellerkind aus dem Norden sogar Schicksalscharakter haben. Der Niederländer sprach vor der Partie unter anderem über angebliche Einflussnahme auf seine Taktik, Pierre-Emerick Aubameyang und Neben Subotic.

+++ "Ich habe das entschieden" +++

"Ich bin am Ende derjenige, der entscheidet. Es hat kein Spieler zu mir gesagt, wir müssen auf eine Dreierkette umstellen. Deshalb habe ich das gemacht, nicht weil ein Spieler das gefordert hat", erwidert Bosz auf die Frage, ob seine Spieler ein Mitspracherecht bei der Auswahl der taktischen Ausrichtung hätten.

+++ "System ist egal" +++

"Es geht um die Besetzungen der Positionen, und dann fehlen uns derzeit auch einige Spieler, wie zum Beispiel Lukasz Piszczek. Egal welches System, es ist wichtig, wie die Positionen besetzt sind. Es kommt dann auch darauf an, welche Spieler verfügbar sind. Eventuell muss man da improvisieren und etwas ändern."

+++ Bosz über Taktikdiskussion +++

"Gegen Real haben wir zuhause versucht, früh und hoch Druck zu machen. Ihre Qualität hat uns auswärts wehgetan, als wir das erste Mal nicht so hoch gestanden haben. Das wollten wir im nun vermeiden. Unsere Spielweise ist aber immer die gleiche, das darf man nicht verwechseln mit dem System. Wir haben eine Philosophie, offensiv zu spielen. Das kann man mit einer Dreier- oder Viererkette machen", so Bosz über die Taktik-Diskussion.

+++ Bosz spricht über Krisensitzung +++

"Ich habe jede Woche viele Sitzungen, mal nur mit Verteidigern, mal mit allen Spielern. Es ist wichtig, mit den Spielern zu sprechen und wir uns gegenseitig die Meinung sagen. Ich weiß nicht, von welcher Sitzung sie reden, ich denke sie meinen die Mannschaftssitzung", so Bosz.

In den Medien war zuvor von einer Krisensitzung berichtet worden, die Spieler und Trainer nach dem Schalke-Spiel abgehalten haben sollen.

+++ "Wollen Auba lange behalten" +++

Bosz über seinen Scherz vor dem Real-Spiel, Pierre-Emerick Aubameyang müsste vor Cristiano Ronaldo den Balllon d'Or gewinnen: "Wir würden Aubameyang noch gerne lange in Dortmund behalten. Er ist sehr gut, das sieht man, das zeigt er auch in den letzten Wochen. Da habe ich einen Witz gemacht. Wo er da im Ranking steht, ist schwer zu sagen."

+++ Bosz über Bremen +++

"In Bremen ist es nicht nur Max Kruse, der gut ist. Es gibt viele gute Spieler. Wir müssen sie mit der Mannschaft stoppen, nicht durch einen einzigen Spieler."

+++ "Wir müssen gewinnen" +++

"Wir warten immer noch auf die Wende, das müssen wir nun mit einem Sieg schaffen. Morgen müssen wir zuhause gewinnen, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Die guten Phasen der vergangenen Spiele machen mir Hoffnung für das Bremen-Spiel."

+++ Bartra fraglich +++

"Marc Bartra hat nach dem Spiel in Madrid über Leistenprobleme geklagt", so der Bosz über seinen spanischen Verteidiger.

+++ Bosz lobt Subotic +++

"Es ist ein super Profi und immer da, wenn man ihn braucht. Es ist immer schwer für Spieler, aber das ist ein Zeichen für seine Professionalität, dass er das kann", sagt Bosz über Neven Subotic, der gegen Leverkusen und Madrid in der Startelf stand.

Jetzt spricht Trainer Peter Bosz: "Der BVB mus in der Champions League spielen, leider ist das nicht der Fall. Wir müssen aber mit den zwei Punkten glücklich sein, dass wir noch in die Europa League gekommen sind. Dort sind aber auch starke Vereine wie Napoli zum Beispiel. Ich bin erst ein halbes Jahr in Deutschland, ich maße mir nicht an zu sagen, was die anderen Vereine falsch machen."

+++ Zorc fordert Sieg +++

Nach der 2:3-Niederlage bei Real Madrid und dem Sichern der Europa League schärfen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund weiter die Sinne.

Am Samstag kommt Werder Bremen in den Signal Iduna Park (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

"Gegen Werder Bremen wird es ein anderes Spiel geben, weil sie tiefer als Real stehen werden. Wir werden mehr Ballbesitz haben, da gilt es dann Lösungen zu finden ohne sich hinten zu entblößen und die Stabilität aufzugeben", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc nach der Landung aus Madrid.