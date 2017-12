Bundesliga-Dino Hamburger SV droht erstmals seit elf Jahren auf einem Abstiegsplatz zu überwintern.

Die seit dem zweiten Spieltag auswärts sieglose Mannschaft von Trainer Markus Gisdol unterlag bei Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der Hinrunde mit 1:3 (0:1) und würde am Samstag bei einem Punktgewinn des Nordrivalen Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 auf Rang 17 abrutschen. Dort stand der HSV, der durch den Ex-Gladbacher Andre Hahn zwischenzeitlich ausglich (53.), in der Winterpause zuletzt in der Saison 2006/07.

"Wir machen ein gutes Spiel aber holen wieder keine Punkte. Wir hatten andere Ziele und müssen jetzt in der Rückrunde die Ärmel hochkrempeln", sagte HSV-Torwart Christian Mathenia nach der Partie im ZDF.

"Wir arbeiten hart und investieren viel - dann bringen wir uns selbst um den Lohn für unsere Leistung", sagte Hahn im ZDF: "Wir machen zu viele Fehler und laden den Gegner ein, Tore zu schießen. Das geht nicht. So wird es schwer, Spiele zu gewinnen."

Gladbach liegt auf Europa-Kurs

Gladbach verbesserte sich nach den Treffern von Thorgan Hazard (9.) und Raffael (74., 79.) zumindest vorübergehend auf Rang vier und blickt mit 28 Punkten auf eine gute erste Saisonhälfte zurück. Die Fohlen liegen auf Europacup-Kurs.(DATEN: Alle Ergebnisse im Überblick)

Gisdol gönnte Shootingstar Jann-Fiete Arp eine Pause und wechselte den 17-Jährigen erst spät ein (80.), dafür stand Hahn erstmals seit Ende Oktober in der Startelf der Norddeutschen. Bei den Gastgebern kehrte Raffael nach der Niederlage beim SC Freiburg zurück in die Anfangsformation.(TICKER zum Nachlesen)

Die Gladbacher begannen vor 51.409 Zuschauern im Borussia-Park extrem druckvoll und schnürten den mit einer Fünferkette agierenden HSV in der Anfangsphase im eigenen Strafraum ein. Reece Oxford hatte mit einem Lattenschuss noch Pech (6.), dann erzielte Hazard nach glänzender Vorarbeit von Lars Stindl und Raffael sein sechstes Saisontor.(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

HSV befreit sich aus Gladbacher Druck

Nach der frühen Führung ließ es die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking aber deutlich ruhiger angehen, die Gäste befreiten sich immer mehr vom Gladbacher Druck. Der HSV wurde selbstbewusster und übernahm die Spielkontrolle. Bei einem Kopfball des Innenverteidigers Mergim Mavraj musste Nationalspieler Stindl für seinen geschlagenen Torhüter Yann Sommer per Kopf auf der Linie klären (18.).

Gladbach verlegte sich auf Konter und wäre fast mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Pause gegangen. Youngster Mickael Cuisance traf mit einem Distanzschuss aber nur den Pfosten (38.).

Gladbach bot sich auch nach dem Wechsel die erste große Chance. Nach einem Konter lief Hazard alleine aufs HSV-Tor zu, doch der belgische Nationalspieler scheiterte an Torhüter Christian Mathenia (52.). Auf der anderen Seite machte es Hahn besser.

Nach einem Ballverlust von Nico Elvedi im Mittelfeld und schönem Zuspiel von Aaron Hunt ließ Hahn seinem ehemaligen Mitspieler Sommer keine Chance. Auf einen ausgelassenen Jubel verzichtete der Ex-Borusse allerdings.

"Wir sind selber schuld an der Niederlage. Wir haben Gladbach zu viele Konterchancen gegeben, das war genau das, was sie wollten", erklärte HSV-Kapitän Gotoku Sakai bei Eurosport.

Nach dem Ausgleich spielten beide Mannschaften auf Sieg. Raffael scheiterte mit einem Kopfball an Mathenia (64.), auf der anderen Seite verzog Filip Kostic aus guter Position (66.). In der Schlussphase avancierte der Brasilianer Raffael mit seinen beiden Toren zum Matchwinner.