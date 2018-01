Die Winterpause ist vorbei und die Bundesliga steht wieder in den Startlöchern.

Nachdem Bayer Leverkusen und der FC Bayern (1:3) am Freitag die Rückrunde einläuteten, folgt am Samstag die volle Ladung Spitzenfußball.

Die Topbegegnung des Spieltags findet zwischen dem Tabellenfünften RB Leipzig und dem Vize-Herbstmeister FC Schalke statt (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Hasenhüttl will Schalke vor Probleme stellen

Für die zweite Hälfte der Saison hat Schalke-Coach Domenico Tedesco einen klaren Plan: "Wir möchten offensiv in der Rückrunde den nächsten Step machen. Wir haben in einigen Spielen die Vertikalität vermissen lassen. Es müssen mehr Tempowechsel in Richtung des gegnerischen Tores her."

Am liebsten will er das von seiner Mannschaft gleich beim Auftakt gegen die Leipziger sehen und am liebsten endet das Duell, wie in der Hinrunde. Damals gewannen die Königsblauen mit 2:0.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl kann sich an die Pleite noch gut erinnern und warnt sein Team daher: "Wir müssen uns am Samstag mehr Chancen erarbeiten. Im Hinspiel hatten wir gerade im letzten Drittel zu wenig Lösungen. Das müssen wir besser machen und ich bin überzeugt, dass wir in der Lage sind Schalke vor Probleme zu stellen."

Mario Gomez gibt VfB-Comeback

Während es für Leipzig und Schalke um das europäische Geschäft geht, plagen den VfB Stuttgart die Abstiegssorgen. Der Aufsteiger konnte in den letzten fünf Spielen der Hinrunde lediglich einen Punkt erspielen und ist seit vier Partien torlos.

Das soll sich im Heimspiel gegen Hertha BSC ändern (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Den perfekten Einstand bei seiner Rückkehr zur alten Liebe könnte dabei Mario Gomez feiern. Der Nationalstürmer wird alles daran setzen, das Torkonto der Stuttgarter aufzustocken.

"Wir wollen einen guten Start und dafür gilt die Maxime, alles in dieses Spiel reinzulegen", sagte VfB-Trainer Hannes Wolf vor der Partie gegen die Hauptstädter. Ob er beim ersten Spiel im neuen Jahr auf Verteidiger Holger Badstuber zurückgreifen kann, ist jedoch fraglich: "Es wird knapp. Wenn Holger das Mannschaftstraining am Freitag gut aushält, dann ist er dabei."

Hertha-Trainer Pal Dardai hat unterdessen die Qual der Wahl: "Ich bin noch nicht sicher, wer in der Innenverteidigung spielen wird. Für Langkamp spricht seine Kopfballstärke, für Lustenberger seine Fähigkeit, zu antizipieren."

Darüber hinaus kommt es zu den Duellen zwischen dem FC Augsburg und dem Hamburger SV, Hannover 96 und FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt und SC Freiburg sowie Werder Bremen und TSG Hoffenheim. (Alle Partien im LIVETICKER)

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 12. Januar 2018:

Bayer Leverkusen - Bayern München 1:3



Samstag, 13. Januar 2018:

Werder Bremen - TSG Hoffenheim (15.30)

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (15.30)

FC Augsburg - Hamburger SV (15.30)

Hannover 96 - FSV Mainz 05 (15.30)

VfB Stuttgart - Hertha BSC (15.30)

RB Leipzig - Schalke 04 (18.30)



Sonntag, 14. Januar 2018:

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (18.00)

So können Sie die Spiele des 18. Spieltags LIVE sehen:

Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

TV: Sky

Stream: Sky, Eurosport Player